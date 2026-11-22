El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tienen fondos garantizados para tareas de control migratorio desde la promulgación de la Secure America Act. La norma pasó a ser la Ley Pública 119-98 el 10 de junio de 2026, un día después de que la Cámara de Representantes la aprobara por 214 votos contra 212, según el registro oficial de la votación.

Fondos del ICE para personal, deportaciones y acuerdos 287(g)

La Ley Pública 119-98 especifíca que el ICE recibe US$ 31.075 millones que financian los acuerdos 287(g), que permiten coordinar tareas con autoridades estatales y locales, y a los abogados que representan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en procesos de deportación.

El ICE podrá usar US$31.075 millones hasta el 30 de septiembre de 2029 para contratar personal, deportar y ampliar acuerdos con autoridades locales MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presupuesto también cubre transporte de operaciones de salida o expulsión, tecnología con cámaras corporales y mantenimiento de instalaciones y flota.

La ley reserva al menos US$350 millones para arrestos, traslados y trámites de custodia de adultos con perfil penal en jurisdicciones que no califican como cooperantes.

Fondos de la CBP y la Patrulla Fronteriza

La CBP recibe US$13.020 millones para contratar y equipar agentes y personal de apoyo que realicen tareas de control migratorio.

Otros US$9550 millones van a agentes de la Patrulla Fronteriza para funciones distintas del control migratorio y aduanero.

Esos recursos no pueden usarse para reclutar, contratar ni capacitar coordinadores de procesamiento después del 31 de octubre de 2028.

El mensaje de Newport sobre el acuerdo con el ICE

Tecnología de vigilancia e inspección en la frontera

La sección 103 destina US$3450 millones a equipos de inspección no intrusiva con inteligencia artificial, vigilancia fronteriza, plataformas aéreas y marítimas, y el sistema biométrico de entrada y salida.

Las torres de vigilancia solo pueden financiarse si la CBP probó y aceptó sus capacidades autónomas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.