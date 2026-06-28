Registro del auto en California: el requisito de smog del DMV que puede frenar la renovación aunque ya pagaste

Pagar la renovación del registro vehicular no significa que el proceso haya concluido. En California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) puede mantener suspendida la actualización de la matrícula si existen requisitos pendientes. Uno de los casos más frecuentes ocurre cuando el automóvil necesita una certificación de smog.

DMV de California: por qué pagar no alcanza para renovar el registro del auto

De acuerdo con el sitio oficial del DMV, el pago es apenas una parte del procedimiento. Si el aviso de renovación indica que se requiere una prueba de smog, la matrícula permanecerá pendiente hasta que el sistema reciba el certificado correspondiente.

En California, pagar las tarifas de renovación de la matrícula no garantiza la finalización del proceso si el vehículo requiere una inspección de smog Facebook Smog & registration auto repair

La misma situación puede producirse cuando existen multas de estacionamiento sin resolver. En esos casos, el conductor deberá regularizar la deuda o presentar la documentación requerida antes de obtener la renovación definitiva.

Por este motivo, muchos propietarios realizan el pago para evitar recargos por demora, pero deben completar pasos adicionales antes de recibir la nueva tarjeta de registro y la calcomanía anual. Para renovar online, se requiere:

Tener tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria válida.

Conocer los últimos cinco dígitos del número de identificación vehicular (VIN, por sus siglas en inglés).

Matener vigente el seguro obligatorio cuando corresponde.

Smog Check en California: qué autos deben presentar la certificación de emisiones

Según la información oficial, la inspección de emisiones suele exigirse cada dos años para una gran parte de los vehículos registrados en California. La obligación alcanza a numerosos automóviles de gasolina, híbridos, combustibles alternativos y determinadas unidades diésel.

Sin embargo, existen excepciones:

Los vehículos más nuevos pueden quedar temporalmente exentos de la prueba y, en su lugar, abonan una tarifa vinculada al programa estatal de control de emisiones.

pueden quedar temporalmente exentos de la prueba y, en su lugar, abonan una tarifa vinculada al programa estatal de control de emisiones. También están excluidos los autos eléctricos, motos y remolques.

El aviso enviado por el DMV permite verificar si el automóvil debe someterse al control y, en algunos casos, especifica que la inspección debe realizarse en una estación STAR, una categoría de centros autorizados que operan bajo criterios determinados por el estado.

El DMV no emitirá la nueva tarjeta de registro ni la calcomanía (sticker) hasta que se reciba la certificación electrónica de que el auto ha pasado la prueba de emisiones

Cómo hacer el Smog Check en California y encontrar una estación STAR autorizada

El primer paso consiste en revisar la notificación de renovación para confirmar si el requisito está vigente. Luego, el propietario debe:

Acudir a una estación habilitada por la Oficina de Reparación Automotriz de California ( BAR , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). Antes de la inspección se recomienda comprobar que no permanezca encendida la luz de advertencia del motor, ya que esa condición puede impedir la aprobación del examen.

También es importante que los sistemas electrónicos del vehículo funcionen correctamente.

Durante la revisión, un técnico evalúa distintos componentes vinculados al control de emisiones.

Una vez finalizado el procedimiento, el conductor recibe un informe con el resultado de la inspección.

Para encontrar una estación STAR autorizada en California, el método principal y más sencillo es utilizar las herramientas oficiales proporcionadas por el estado. La Oficina de Reparación Automotriz ofrece una opción en línea llamada Auto Shop Locator.

A través de la herramienta se puede:

Búsqueda por ubicación al ingresar dirección, ciudad o código postal.

Se puede seleccionar el tipo de servicio “smog check” y luego marcar la casilla de “STAR” o “STAR Inspection” en los filtros de búsqueda.

El localizador mostrará si la estación es de “solo prueba” (test-only) o de “prueba y reparación” (test-and-repair).

Qué pasa si el auto no aprueba el Smog Check y qué opciones tiene el propietario

Cuando un automóvil no supera el control, el informe identifica las causas detectadas. El propietario deberá realizar las reparaciones necesarias y posteriormente presentar nuevamente el vehículo para otra evaluación.

Las autoridades estatales disponen de programas de asistencia para determinados conductores que reúnen los requisitos establecidos y necesitan ayuda para afrontar los costos de reparación relacionados con emisiones contaminantes.

Si el vehículo aprueba la inspección, la estación transmite la certificación de manera electrónica al DMV. El propietario no necesita presentar documentación adicional para acreditar el resultado.

Cómo consultar el estado de la renovación del registro ante el DMV de California

Una vez enviada la certificación de smog, el DMV vincula automáticamente ese registro con el pago efectuado previamente. Cuando todos los requisitos están cumplidos, la renovación queda completada y se inicia el envío de la documentación por correo.

Los certificados electrónicos tienen una vigencia limitada de 90 días a partir de la fecha de su emisión. Es fundamental que los conductores completen su trámite de registro o renovación dentro de este período, ya que una vez que este expira, el vehículo deberá someterse a una nueva inspección para obtener uno válido.