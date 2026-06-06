Licencia de conducir en California: las 8 leyes que avanzan contra conductores peligrosos

Legisladores estatales de California impulsan un paquete de reformas para endurecer las sanciones y reforzar los controles vehiculares. Aunque varias iniciativas quedaron en el camino, ocho proyectos aún avanzan en el parlamento local y buscan modificar aspectos clave vinculados con las licencias de conducir, los delitos por conducción bajo los efectos del alcohol y las penalidades para los conductores reincidentes.

California y las leyes que buscan cerrar vacíos legales en materia de conducción

Según CalMatters, aproximadamente la mitad de las 17 iniciativas presentadas este año para enfrentar el problema de los conductores peligrosos logró superar las primeras instancias legislativas y continúa su recorrido parlamentario.

Las propuestas AB1662 y SB953 buscan prohibir que los conductores acusados de causar muertes utilicen los programas de desvío judicial DMV

AB1662 y SB953: cierre de lagunas legales en programas de desvío judicial.

AB1830: alcoholímetros obligatorios para todos los condenados por DUI.

AB1546: sanciones más severas desde la tercera condena por DUI.

SB1198: suspensiones más largas por conducción temeraria.

SB907: endurecimiento de penas para reincidentes y casos de fuga.

AB1685: más puntos por homicidio vehicular con intoxicación.

AB1687: revocaciones más extensas para reincidentes.

El primero de los proyectos que sigue vigente apunta a eliminar una laguna legal relacionada con los programas de desvío judicial. Estos mecanismos fueron creados para que infractores de menor gravedad puedan evitar algunas consecuencias derivadas de una condena penal.

Sin embargo, investigaciones revelaron que algunos jueces permitieron que personas acusadas de causar muertes con sus vehículos accedieran a estos programas.

Como consecuencia, esos casos no son reportados al Departamento de Vehículos Motorizados y los conductores mantienen historiales limpios. Las iniciativas AB1662 y SB953 buscan corregir esa situación para impedir que delitos de extrema gravedad queden fuera de los registros oficiales vinculados con las licencias de conducir.

Licencias de conducir: más controles para quienes manejan bajo los efectos del alcohol

Otro de los proyectos que avanza propone ampliar la utilización obligatoria de dispositivos de bloqueo de encendido con alcoholímetro incorporado, conocidos como “ignition interlock devices”.

Actualmente, en California, estos sistemas suelen exigirse principalmente a conductores reincidentes o involucrados en accidentes con personas lesionadas. La propuesta AB1830 pretende extender la obligación a todos los condenados por conducir bajo los efectos del alcohol.

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Conductores peligrosos en California: mayores sanciones para reincidentes

Entre las propuestas que siguen en carrera también figura la AB1546, orientada a endurecer las consecuencias para quienes acumulan múltiples condenas por conducir bajo los efectos del alcohol.

La legislación actual generalmente permite que un conductor sea acusado de un delito grave recién después de registrar cuatro condenas por DUI dentro de un período de diez años.

El nuevo proyecto modificaría ese criterio y convertiría la tercera infracción en una figura denominada “wobbler”, lo que habilitaría a los fiscales a optar por cargos más severos y penas de cárcel más extensas.

Además, la iniciativa contempla ampliar los períodos de suspensión de licencias y extender la obligación de utilizar dispositivos de control de alcohol para quienes acumulen cuatro o más condenas en una década.

California endurece las consecuencias por conducción temeraria

Otra de las medidas que avanza es la SB1198, enfocada en los casos de conducción imprudente o temeraria. La propuesta plantea aumentar el tiempo de suspensión de las licencias de conducir para quienes sean condenados por este tipo de conductas.

El objetivo es desalentar comportamientos que representan riesgos significativos para peatones, ciclistas y otros automovilistas, especialmente en situaciones donde la velocidad excesiva o las maniobras peligrosas incrementan la probabilidad de accidentes graves.

El proyecto SB1198 propone incrementar formalmente el tiempo de suspensión de las Licencias de Conducir para los condenados por conducción temeraria DMV California - DMV California

Leyes que siguen vivas en California, pero con modificaciones

Algunas iniciativas lograron mantenerse en discusión legislativa, aunque después de sufrir cambios importantes respecto de sus versiones originales.

Ese es el caso de la SB907, un proyecto que inicialmente contemplaba cinco modificaciones de gran alcance. Tras las negociaciones legislativas, tres de esas disposiciones permanecieron vigentes.

Las medidas que continúan incluyen:

Aumento de las penas de prisión para ciertos reincidentes por DUI.

Endurecimiento de las sanciones por fuga del lugar del accidente cuando el conductor tenga antecedentes por conducción bajo los efectos del alcohol.

Mayor facilidad para presentar cargos de asesinato contra conductores reincidentes que provoquen una muerte mientras conducen ebrios.

licencias de conducir y el sistema de puntos

Otra iniciativa modificada es la AB1685, relacionada con el sistema de puntos utilizado por las autoridades de tránsito.

Actualmente, una condena por homicidio vehicular suma dos puntos al historial de conducción. En comparación, una infracción por exceso de velocidad agrega uno. La suspensión de una licencia puede producirse al acumular cuatro puntos dentro de un período de doce meses.

La propuesta original establecía que todas las condenas por homicidio vehicular pasaran a contabilizar tres puntos. No obstante, tras las enmiendas legislativas, el incremento quedó limitado a aquellos casos en los que el conductor estaba intoxicado.

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California analiza revocaciones más extensas para reincidentes

También sigue en camino la AB1687, centrada en los períodos de revocación de las licencias.

La normativa vigente obliga al Departamento de Vehículos Motorizados a revocar durante tres años la licencia de quienes son condenados por determinados delitos graves de homicidio vehicular o por una tercera condena por DUI.

La versión inicial del proyecto proponía elevar automáticamente ese período a ocho años. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante el proceso legislativo eliminaron el carácter obligatorio de la medida.

En la redacción actual, la agencia estatal conservaría la facultad de decidir cuándo aplicar una revocación más extensa, otorgándole un margen de discrecionalidad para evaluar cada caso.