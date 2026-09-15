Respaldada por Anthropic: la ley sobre el uso de la IA que Newsom firmó en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act, identificada como la ley SB 53, y sus principales disposiciones entraron en vigor el 1.º de enero de 2026. La norma establece obligaciones de transparencia y seguridad para las empresas que desarrollan los modelos de IA más avanzados, conocidos como modelos de frontera.

Qué modelos de IA quedan bajo la lupa en California

La SB 53 aplica a modelos entrenados con más de diez operaciones de punto flotante (FLOPs), según la información citada por Wharton University of Pennsylvania.

aplica a modelos entrenados con más de diez operaciones de punto flotante (FLOPs), según la información citada por Wharton University of Pennsylvania. Impone exigencias adicionales a las grandes desarrolladoras, definidas como aquellas con ingresos brutos anuales superiores a US$500 millones.

El foco está en prevenir riesgos catastróficos: muertes o lesiones graves a 50 o más personas, daños superiores a US$1000 millones, asistencia para armas químicas o biológicas, ciberataques autónomos y pérdida de control del sistema.

La SB 53 busca prevenir casos catastróficos, como daños superiores a US$1000 millones Jae C. Hong - AP

Por qué Anthropic apoyó la ley de IA de California

En un comunicado, Anthropic sostuvo que apoya la SB 53 en un comunicado publicado el 8 de septiembre de 2025.

sostuvo que en un comunicado publicado el 8 de septiembre de 2025. La empresa señaló que la seguridad de los sistemas avanzados debería abordarse a nivel federal y no mediante normas estatales fragmentadas, aunque advirtió que el avance tecnológico no esperará un consenso en Washington.

Anthropic afirmó que apoya la SB 53 firmada por Gavin Newsom NICOLAS TUCAT - AFP

Destacó el aporte del Joint California Policy Working Group, convocado por Newsom, que recomendó el enfoque de “confiar, pero verificar” que adoptó la SB 53.

que adoptó la SB 53. Pidió a futuro ampliar el umbral de cómputo regulado y exigir mayor detalle sobre pruebas de seguridad.

Cuáles son las obligaciones para las empresas de IA en California

Publicar de forma anual un marco de seguridad que explique cómo identifican y mitigan riesgos catastróficos.

que explique cómo identifican y mitigan riesgos catastróficos. Emitir informes públicos de transparencia antes de lanzar o modificar un modelo de frontera.

antes de lanzar o modificar un modelo de frontera. Reportar incidentes críticos a la California Office of Emergency Services dentro de 15 días, o en 24 horas si hay peligro inminente.

Habilitar canales anónimos para empleados y contratistas, con protecciones para denunciantes.

A quiénes afecta la ley SB 53 firmada por Newsom

La SB 53 no perjudica a startups ni a empresas pequeñas. En ese sentido, alcanza a compañías con más de US$500 millones de ingresos anuales que entrenan modelos de gran escala computacional.

Si una empresa cubierta no cumple los compromisos de su propio marco de seguridad, puede enfrentar sanciones económicas. Los incidentes de seguridad graves deben notificarse al gobierno estatal en plazos breves —15 días en general, o 24 horas si hay peligro inminente—, lo que obliga a las compañías a mantener protocolos activos de monitoreo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.