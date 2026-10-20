Se espera un fenómeno por la intensidad de “El Niño” con inundaciones repentinas para el invierno en California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) publicó una actualización oficial a mediados de octubre de 2026 sobre el comportamiento del fenómeno climático El Niño en California. Las mediciones confirman la presencia y el fortalecimiento continuo de este evento en el océano Pacífico tropical oriental durante la temporada de otoño e invierno y estiman un posible aumento en inundaciones repentinas.

El Niño en California: previsión de inundaciones repentinas y precipitaciones intensas

Las autoridades prevén un incremento en la cantidad de humedad disponible en la atmósfera debido al calentamiento de la superficie marina. Esta alteración modifica la trayectoria de las tormentas estacionales y fortalece la intensidad de las lluvias en el Estado Dorado.

Debido al fenómeno de El Niño, se anticipa que el nivel del mar en las costas de California aumentará aproximadamente 30 centímetros para mediados de octubre Imagen creada con IA

En ese marco, las precipitaciones de larga duración podrían provocar inundaciones repentinas en sectores urbanos y rurales, especialmente en zonas con drenaje insuficiente. Los períodos prolongados de lluvias también elevarían el riesgo de crecidas y desbordamientos.

El informe oficial estima una probabilidad cercana al 100% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026. Para ese mismo período, calcula un 83% de posibilidades de que supere la magnitud de los episodios registrados desde 1950.

Los especialistas aclaran que la intensidad del evento incrementa las probabilidades de este escenario en la región. Sin embargo, los expertos advierten que los impactos del fenómeno no sucederán de manera uniforme en todas las localidades.

Otras condiciones meteorológicas y riesgos adicionales generados por el fenómeno en California

El documento oficial especifica que El Niño representa un fenómeno oceánico de escala global y no constituye una tormenta o serie de tormentas en sí mismo. No obstante, las temperaturas marinas más elevadas alteran el nivel del agua y provocan erosión en la franja costera de la entidad.

Las marejadas ciclónicas y las olas de gran tamaño incrementan la severidad de las inundaciones costeras, en especial durante los períodos de marea alta.

El Niño en California podría generar grandes acumulaciones de nieve en las cumbres más altas de la Sierra Nevada y alterar las escorrentías del deshielo en primavera Hector Amezcua - The Sacramento Bee

Por otro lado, la caída de precipitaciones intensas sobre colinas y laderas saturadas eleva el riesgo de deslaves y flujos de escombros. Esta amenaza afecta a los terrenos empinados de las cordilleras costeras y a las áreas con cicatrices de incendios forestales recientes.

Respecto de la masa de nieve, el aumento de la temperatura marina suele aportar tormentas más cálidas que elevan la cota de congelación en las montañas. A pesar de este factor, los ciclos intensos del fenómeno pueden depositar grandes acumulaciones de nieve en las cumbres más altas de la Sierra Nevada y alterar las escorrentías del deshielo en primavera.

Recomendaciones y medidas preventivas difundidas por el NWS

El NWS exhortó a los habitantes de California a prepararse para las tormentas de invierno con una mayor atención a los avisos oficiales. La agencia enfatiza la necesidad de mantener el mismo nivel de prevención que cada año, pero con un grado superior de vigilancia ante posibles emergencias.

Satélite de la NOAA con los huracanes cerca de California

Las autoridades aconsejan: