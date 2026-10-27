Se intensifica el debate por la alcaldía de Los Ángeles en medio de la tensión migratoria por el ICE: “Es fascista y sostengo eso”

La elección por la alcaldía de Los Ángeles, prevista para el 3 de noviembre, enfrenta a Karen Bass con Nithya Raman en una campaña atravesada por la política migratoria, la seguridad pública y el costo de vida. La actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se convirtió en uno de los principales puntos de confrontación entre ambas dirigentes demócratas.

El intenso debate entre Bass y Raman por la alcaldía de Los Ángeles

Durante el último debate televisado para la alcaldía de Los Ángeles, Raman endureció sus críticas contra la agencia federal y cuestionó la respuesta del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) ante los operativos migratorios.

“El ICE es fascista, y sostengo eso. Jamás insinuaría que esta ciudad o que esta alcaldesa es fascista”, dijo la concejal al diferenciar sus acusaciones contra el organismo federal de lo que refiere al LAPD y a la actual mandataria.

Bass, por su parte, defendió las medidas adoptadas por su administración para limitar el uso de recursos municipales en operativos migratorios. También negó que la policía local colabore con el ICE y cuestionó las propuestas de su rival.

“Es importante prepararse, contraatacar y resistir”, aseguró la alcaldesa en el debate. Sin embargo, también se refirió a las limitaciones de la ciudad de Los Ángeles para restringir los operativos migratorios:

“Es importante no engañar a los residentes con promesas que excedan las facultades del municipio. Las decisiones locales no pueden prevalecer sobre la política federal”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, busca mantenerse en el puesto de la ciudad californiana William Liang - FR172065 AP

Elecciones en Los Ángeles: qué muestran las encuestas sobre Bass y Raman

Los sondeos publicados durante los últimos meses reflejaron un escenario competitivo. En las primarias del 2 de junio, Bass obtuvo el 34% de los votos y Raman alcanzó el 29%.

Sin embargo, las mediciones posteriores mostraron un cambio en las preferencias electorales. Una encuesta de California Post y McLaughlin & Associates, realizada entre el 15 y el 18 de octubre a 400 votantes, mostró una ventaja para la concejal:

Raman registró el 46,7% de intención de voto.

registró el de intención de voto. Bass obtuvo el 38,8% .

obtuvo el . El 13,5% restante correspondió a electores indecisos.

El malestar con la situación de la ciudad apareció entre los factores que condicionan la elección. Según el sondeo, el 66,2% de los consultados considera que Los Ángeles avanza en una dirección equivocada.

La falta de vivienda, el costo de vida y los precios de las propiedades figuran entre los problemas más mencionados, mientras la evaluación de la gestión de Bass también muestra niveles elevados de desaprobación.

“¿Estás mejor hoy que hace cuatro años? Lo que he oído de los votantes es que hemos tenido una alcaldesa que ha estado ausente. Y para mí, eso es simplemente inaceptable”, señaló Raman.

Nithya Raman cuestionó el rol del jefe de la policía de Los Ángeles ante las redadas del ICE Instagram/@nithyaforthecity

Elecciones en Los Ángeles: el enfrentamiento por el accionar del ICE

Según la campaña de Nithya Raman, Los Ángeles tiene cerca de 1,5 millones de habitantes inmigrantes, una población que representa una parte significativa de la ciudad. Desde mediados de 2025, el aumento de los operativos federales en barrios y lugares de trabajo profundizó las discusiones sobre el alcance de protecciones locales a esta comunidad.

El 30 de septiembre de este año, Bass firmó una ordenanza para restringir el uso de terrenos y estacionamientos municipales como bases de operaciones del ICE. La medida contempla señalización y mayores exigencias de transparencia para contratistas municipales en relación con el intercambio de información con agencias federales.

Raman consideró que esas disposiciones deben complementarse con controles adicionales. En su campaña propuso auditar al LAPD para verificar que no coopere con el ICE, impedir que los datos de lectores de matrículas sean compartidos con autoridades federales y aumentar los recursos destinados a RepresentLA, el programa de asistencia jurídica para inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.

“Quiero reemplazar al jefe de policía, he sido muy abierta sobre eso. No creo que este jefe haya estado a la altura del momento, creo que ha perdido la confianza de los angelinos, especialmente en respuesta a las redadas del ICE”, sostuvo.

Bass defiende su gestión en el debate por la alcaldía de Los Ángeles

La alcaldesa sostuvo que su gobierno actuó frente a los operativos migratorios dentro de las competencias municipales. Entre las medidas que destacó se encuentra su intervención personal ante procedimientos federales, incluido uno en MacArthur Park, además de las restricciones aprobadas para el uso de instalaciones públicas.

También respaldó la continuidad del jefe policial Jim McDonnell, designado en 2024. Bass consideró que reemplazarlo antes de los Juegos Olímpicos de 2028 podría afectar el funcionamiento del departamento.

Sobre las acusaciones de colaboración entre el LAPD y el ICE, afirmó que realizó investigaciones y negó dicha cooperación. “Ella (Raman) dijo que estaban trabajando en nombre del ICE. Eso no es verdad”, ratificó.