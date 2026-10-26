ICE en California: activistas alertan sobre presencia de agentes migratorios en Los Ángeles a pocos días de las midterms

Activistas por los derechos de los inmigrantes alertaron sobre un aumento de los reportes de presunta actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California. A pocos días de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, organizaciones comunitarias organizaron encuentros para informar a los residentes sobre sus derechos.

Qué denuncian los activistas sobre la presencia del ICE en Los Ángeles

Durante una conferencia de prensa realizada el 16 de octubre en la sede de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés), representantes comunitarios y funcionarios electos expresaron su preocupación por el impacto de los operativos migratorios en las familias y en la participación electoral.

Según informó The San Fernando Valley Sun, los activistas sostienen que el aumento de las redadas puede generar miedo y desalentar a los votantes.

Los reportes mencionados por los referentes abarcan distintas zonas de California, tanto áreas metropolitanas como regiones agrícolas. Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afirmó que las organizaciones trabajan para que las personas habilitadas para votar puedan ejercer ese derecho sin sentirse intimidadas por la situación migratoria en sus comunidades.

Salas recomendó enviar las boletas por correo con anticipación, utilizar buzones oficiales o acudir a los centros de votación anticipada. También explicó que varias organizaciones participan en la coalición Can’t Stop California, que busca capacitar a observadores para acompañar el proceso electoral.

La concejala de Los Ángeles, Imelda Padilla, representante del noreste del Valle de San Fernando, dijo que recibió reportes sobre presuntas tácticas agresivas de agentes del ICE, entre ellas vehículos que bloquean carreteras y persecuciones. También se refirió a videos de detenciones que circularon en distintos puntos del valle.

Por su parte, Jeannette Zanipatin, directora de políticas de CHIRLA, describió los reportes de actividad migratoria como un posible intento de sembrar temor e intimidar a los votantes. Tanto ella como otros referentes expresaron preocupación por la proximidad de las elecciones.

Qué recomiendan las organizaciones ante operativos del ICE en California

Las organizaciones instaron a los residentes a informarse sobre sus derechos, preparar un plan familiar y conocer los recursos disponibles para localizar o asistir a un ser querido en caso de detención.

Organizaciones de California denunciaron operativos del ICE pars intimidar a votantes ICE

Entre las recomendaciones compartidas durante el encuentro se encuentran:

Mantener la calma durante un encuentro con agentes y evitar correr, una reacción que, según Salas, puede aumentar los riesgos.

durante un encuentro con agentes y evitar correr, una reacción que, según Salas, puede aumentar los riesgos. Preparar un plan familiar y conversar con anticipación sobre cómo actuar si un integrante de la familia es detenido.

y conversar con anticipación sobre cómo actuar si un integrante de la familia es detenido. Documentar presunta actividad del ICE solo cuando sea seguro hacerlo , sin ponerse en peligro.

, sin ponerse en peligro. Compartir reportes con redes comunitarias confiables y evitar difundir rumores o información que no se haya podido verificar.

y evitar difundir rumores o información que no se haya podido verificar. Consultar recursos de asistencia legal y comunitaria para conocer las opciones disponibles en cada caso.

Dónde pedir ayuda ante una detención del ICE en Los Ángeles

Los residentes pueden recurrir a las siguientes organizaciones para solicitar información o asistencia:

Los Angeles Rapid Response Network (LARRN): la red coordina respuestas comunitarias y recursos ante operativos migratorios. Su línea de respuesta rápida, gestionada junto con organizaciones asociadas, es 1-888-624-4752 .

la red coordina respuestas comunitarias y recursos ante operativos migratorios. Su línea de respuesta rápida, gestionada junto con organizaciones asociadas, es . Immigrant Defenders Law Center (ImmDef): ofrece asistencia legal de respuesta rápida. Su línea de recursos legales es (213) 833-8283 , de lunes a viernes, de 9 a 16 hs, hora del Pacífico. Para consultar más información, se puede visitar su sitio oficial.

ofrece asistencia legal de respuesta rápida. Su línea de recursos legales es , de lunes a viernes, de 9 a 16 hs, hora del Pacífico. Para consultar más información, se puede visitar su sitio oficial. CHIRLA: su línea de asistencia al inmigrante, 1-888-624-4752, brinda información y deriva consultas a servicios de la organización y de entidades asociadas. Atiende de lunes a viernes, de 9 a 17 hs., según su página oficial.

Cuándo son las elecciones en California y dónde consultar los centros de votación

Las elecciones generales se celebrarán el martes 3 de noviembre. En el condado de Los Ángeles, la votación presencial anticipada comenzó el 24 de octubre.

Organizaciones comunitarias de California recomendaron a las familias inmigrantes preparar un plan de acción ante posibles operativos migratorios y a los votantes habilitados utilizar las opciones de sufragio anticipado Jenny Kane - AP

Según la información oficial del Registro Electoral del condado de Los Ángeles, los centros de votación estarán abiertos del 24 de octubre al 2 de noviembre, de 10 a 19 hs, y el día de las elecciones de 7 a 20 hs.

El condado también dispone de más de 400 buzones oficiales para entregar las boletas. Los votantes pueden consultar los lugares habilitados, los horarios y las opciones disponibles en el portal electoral oficial.