“Super Niño 2026” en vivo: se viene la tormenta tropical Vance y se proyecta como huracán categoría 3 al sur de EE.UU.

En medio del super-El Niño, la tormenta tropical Vance gana organización en el Pacífico oriental y podría intensificarse hasta convertirse en un huracán mayor durante los próximos días, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las proyecciones apuntan a un incremento de sus vientos antes del fin de semana, aunque todavía hay incertidumbre sobre su trayectoria a partir del tercer día.

Las claves de la evolución de Vance y su pronóstico de intensificación

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Vance presenta una estructura nubosa cada vez más organizada y condiciones ambientales favorables para intensificarse.

Satélite De La NOAA Sobre Vance

El organismo prevé que el sistema alcance la categoría de huracán mayor hacia el final del fin de semana, aunque anticipa un debilitamiento gradual después de ese período.

Los principales datos del pronóstico de Vance son los siguientes:

Intensidad actual : vientos sostenidos de 45 nudos, equivalentes a 52 millas por hora (83 km/h), con ráfagas de hasta 58 millas por hora (93 km/h).

: vientos sostenidos de 45 nudos, equivalentes a 52 millas por hora (83 km/h), con ráfagas de hasta 58 millas por hora (93 km/h). Ubicación : el centro de la tormenta se encontraba cerca de los 9,7 grados de latitud norte y los 101,5 grados de longitud oeste.

: el centro de la tormenta se encontraba cerca de los 9,7 grados de latitud norte y los 101,5 grados de longitud oeste. Movimiento : avanzaba hacia el oeste con una dirección de 275 grados y una velocidad de seis nudos, aproximadamente siete millas por hora (11 km/h).

: avanzaba hacia el oeste con una dirección de 275 grados y una velocidad de seis nudos, aproximadamente siete millas por hora (11 km/h). Intensificación prevista : el pronóstico contempla que sus vientos sostenidos alcancen las 80 millas por hora (129 km/h) durante las siguientes 24 horas y las 120 millas por hora (193 km/h) en aproximadamente 60 horas.

: el pronóstico contempla que sus vientos sostenidos alcancen las 80 millas por hora (129 km/h) durante las siguientes 24 horas y las 120 millas por hora (193 km/h) en aproximadamente 60 horas. Máxima intensidad prevista : el sistema podría llegar a vientos sostenidos de 120 millas por hora (193 km/h), con ráfagas de 138 millas por hora (222 km/h), durante la madrugada del domingo 25 de octubre.

: el sistema podría llegar a vientos sostenidos de 120 millas por hora (193 km/h), con ráfagas de 138 millas por hora (222 km/h), durante la madrugada del domingo 25 de octubre. Evolución posterior: el NHC proyecta que Vance comience a perder fuerza gradualmente a medida que encuentre condiciones menos favorables.

La evolución prevista sitúa a Vance ante la posibilidad de convertirse en un huracán mayor, una categoría que comprende los niveles 3, 4 y 5 de la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, el pronóstico de intensidad puede cambiar a medida que se incorporen nuevas observaciones y actualizaciones de los modelos meteorológicos.

Qué condiciones podrían frenar el fortalecimiento de Vance

El pronóstico del NHC contempla un cambio en el entorno meteorológico después de la fase de intensificación.

Aunque las aguas cálidas y la humedad atmosférica favorecen inicialmente el desarrollo de la tormenta, el aumento de la cizalladura vertical podría dificultar la conservación de su estructura.

La cizalladura aparece cuando los vientos varían en intensidad o dirección entre diferentes niveles de la atmósfera.

Cuando es elevada, puede alterar la organización de la circulación de un ciclón tropical y desplazar la convección respecto de su centro, lo que puede limitar su capacidad de intensificarse y favorecer un debilitamiento gradual.

La tormenta Vance registra vientos sostenidos de 52 millas por hora (83 km/h) con ráfagas de hasta 58 millas por hora (93 km/h) NHC

Otro factor que influye en la evolución de Vance es la salida del aire en los niveles superiores de la tormenta. El NHC prevé condiciones menos favorables en ese aspecto después del fin de semana, lo que también contribuiría a reducir la intensidad del sistema.

No solo Vance: la tormenta Josephine avanza hacia el Atlántico Norte

El NHC también actualizó el pronóstico de la tormenta subtropical Josephine, que se desplaza hacia el noreste y acelera su movimiento.

En el Atlántico Norte, la tormenta subtropical Josephine registró un incremento en su convección durante la jornada del jueves 22 de octubre NHC

En su análisis del jueves 22 de octubre, el organismo informó que se desarrolló nueva convección en las zonas norte y oeste de la circulación de Josephine durante las horas anteriores.

La evolución prevista incluye los siguientes hitos: