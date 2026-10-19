Se intensifica “El Niño” y se viene una temporada inusual con menos nieve en Nueva York, Chicago y Boston

El invierno boreal 2026-2027 podría presentar un panorama muy diferente al de temporadas anteriores en Estados Unidos. El fortalecimiento de El Niño amenaza con modificar la trayectoria de las tormentas, elevar las temperaturas en amplias regiones del norte y reducir las nevadas en varias ciudades como Nueva York, Chicago y Boston.

El Niño se intensifica y anticipan menos nieve en varias ciudades

De acuerdo con las previsiones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el patrón esperado favorecerá temperaturas superiores al promedio en buena parte del norte estadounidense y desplazará la actividad de las tormentas hacia el sur.

Qué Es El Niño

Como consecuencia y en línea con un pronóstico que también presenta AccuWeather, varias regiones podrían recibir menos nieve de lo habitual, mientras que otras experimentarán precipitaciones más frecuentes y mayores acumulaciones en las montañas.

Los principales aspectos del pronóstico para el próximo invierno son los siguientes:

Menos nieve en el noreste y el Medio Oeste : ciudades como Boston, Chicago y Nueva York y otras áreas del noreste tienen perspectivas de acumulaciones inferiores a las habituales.

: ciudades como Boston, Chicago y Nueva York y otras áreas del noreste tienen perspectivas de acumulaciones inferiores a las habituales. Temperaturas más altas en el norte : se esperan condiciones más cálidas que el promedio en el noroeste del Pacífico, las Montañas Rocosas del norte, el Medio Oeste, el valle del Misisipi y amplias zonas del este.

: se esperan condiciones más cálidas que el promedio en el noroeste del Pacífico, las Montañas Rocosas del norte, el Medio Oeste, el valle del Misisipi y amplias zonas del este. Un invierno más húmedo en el sur y el este : las tormentas podrían concentrar más precipitaciones desde el suroeste hasta el sureste, además de la costa este.

: las tormentas podrían concentrar más precipitaciones desde el suroeste hasta el sureste, además de la costa este. Más nieve en sectores del oeste : la Sierra Nevada y las Montañas Rocosas centrales y meridionales podrían registrar mayores nevadas que durante el invierno anterior.

: la Sierra Nevada y las Montañas Rocosas centrales y meridionales podrían registrar mayores nevadas que durante el invierno anterior. Posibles tormentas importantes en el noreste : una temporada con menos nieve no descarta episodios aislados de gran intensidad, especialmente durante la segunda mitad del invierno.

: una temporada con menos nieve no descarta episodios aislados de gran intensidad, especialmente durante la segunda mitad del invierno. Riesgo de inundaciones: las precipitaciones abundantes podrían aliviar la sequía en distintas regiones, pero también provocar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

El Niño cambia el recorrido de las tormentas y favorece un invierno más cálido

El fenómeno de El Niño se desarrolla cuando las temperaturas del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico oriental superan determinados valores respecto de su promedio.

Según la explicación de AccuWeather, el calentamiento del océano modifica la circulación atmosférica a grandes distancias y puede alterar los recorridos de los sistemas meteorológicos que atraviesan Norteamérica.

Para el invierno 2026-2027, los especialistas consideran que el episodio actual podría superar en intensidad a algunos de los eventos más importantes registrados anteriormente, incluidos los de 1982-1983 y 1997-1998.

El mapa de las temperaturas para los próximos tres meses. En naranja, las zonas con valores por sobre la media NOAA

En términos generales, un episodio intenso de El Niño tiende a fortalecer la trayectoria meridional de las tormentas, lo que favorece las precipitaciones en el sur de EE.UU. Al mismo tiempo, las regiones septentrionales suelen experimentar temperaturas más elevadas y menos irrupciones de aire ártico.

Las ciudades de EE.UU. más afectadas por los cambios en la nieve

El pronóstico de nevadas de AccuWeather anticipa un cambio considerable respecto del invierno anterior en varias regiones estadounidenses. Una de las diferencias más importantes estará en el noreste, donde algunas ciudades podrían recibir acumulaciones muy inferiores a las registradas durante la temporada 2025-2026.

El mapa de las precipitaciones para los próximos tres meses. En verde, las zonas con lluvias por sobre la media NOAA

Boston aparece entre los ejemplos más claros de esta tendencia. La ciudad acumuló 62,8 pulgadas (159,5 centímetros) de nieve durante el invierno anterior, pero el pronóstico de AccuWeather estima que podría recibir entre 15 y 30 pulgadas (38,1 y 76,2 centímetros) durante la temporada 2026-2027.

Otro ejemplo es Filadelfia, que registró 30,1 pulgadas (76,5 centímetros) de nieve durante el invierno pasado. Para la próxima temporada, AccuWeather proyecta una acumulación de entre cinco y 15 pulgadas (12,7 y 38,1 centímetros).

El Niño también puede reducir la nieve en la región de los Grandes Lagos

La región de los Grandes Lagos, que comprende sectores del Medio Oeste y del noreste de EE.UU., también podría experimentar un comienzo de invierno con menos oportunidades para las nevadas conocidas como nieve por efecto lago.

Este fenómeno ocurre cuando el aire frío atraviesa las aguas relativamente más cálidas de los lagos y recoge humedad, que posteriormente puede transformarse en bandas de nieve sobre las zonas cercanas.

AccuWeather anticipa que las nevadas por efecto lago podrían ser menos frecuentes al comienzo de la temporada debido a la menor llegada de aire ártico. El pronóstico, sin embargo, contempla que estos eventos todavía puedan producirse más adelante, especialmente durante enero y febrero si los cuerpos de agua permanecen en gran medida libres de hielo.