Una nueva tormenta se podría formar frente a Nueva York en medio de la temporada de huracanes y el “Super El Niño”

En medio de la temporada de huracanes y con la influencia del Super El Niño, una tormenta que avanza frente a la costa este de Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a los organismos meteorológicos de Nueva York y otras zonas por la posibilidad de que adquiera características subtropicales o tropicales en los próximos días. Aunque todavía no se confirmó que evolucione hacia un sistema de ese tipo, sus efectos ya se sienten en distintas zonas de la costa atlántica, con oleaje peligroso, inundaciones costeras y fuertes ráfagas de viento.

Nueva tormenta frente a la costa este de EE.UU.: qué se sabe sobre el fenómeno

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó el miércoles que un área de baja presión no tropical, identificada como Invest 93L, se encuentra a varios cientos de millas de la costa de la región del Atlántico medio de EE.UU.

Satélite De La NOAA

El sistema presenta vientos con fuerza de tormenta y genera lluvias y tormentas eléctricas, principalmente al oeste y al noroeste de su centro.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, la baja presión podría perder gradualmente sus características frontales durante el próximo día o los dos siguientes mientras se desplaza lentamente hacia el norte-noreste sobre la corriente del Golfo.

El NHC estima un 40% de posibilidades tanto durante las próximas 48 horas como en el período de siete días. Durante los próximos días, la baja presión podría desarrollar características subtropicales mientras se desplaza hacia el norte-noreste.

Para el viernes, se espera que el sistema acelere su movimiento hacia el noreste y se aleje de la costa este de EE.UU. Independientemente de que se transforme o no en una tormenta tropical o subtropical, se prevén vientos fuertes, inundaciones costeras y oleaje peligroso durante los próximos días.

Nueva York y la costa atlántica: riesgos por el oleaje y las inundaciones

Aunque el sistema todavía no fue confirmado como una tormenta tropical o subtropical, sus efectos sobre el litoral constituyen una de las principales preocupaciones de los meteorólogos. Las condiciones marítimas adversas pueden provocar complicaciones incluso si la baja presión mantiene su naturaleza no tropical durante todo el episodio.

Según la información publicada por FOX Weather, la tormenta del noreste ya genera oleaje peligroso a lo largo de la costa este y amenaza con prolongar las inundaciones, la erosión de las playas y las corrientes de resaca en la región del Atlántico medio hasta el jueves.

El sistema de baja presión no tropical Invest 93L se desplaza sobre la corriente del Golfo a varios cientos de millas de la costa del Atlántico medio NHC

El medio meteorológico señala que especialmente las costas de Delaware, Maryland y Nueva Jersey se encuentran entre las zonas expuestas a estos efectos. La persistencia del viento puede intensificar el oleaje y aumentar la presión del agua contra el litoral, lo que favorece las inundaciones durante las mareas altas y acelera la pérdida de arena en las playas.

Tormenta en la costa este: cuáles son las zonas de EE.UU. con mayor riesgo

El escenario previsto para los próximos días combina dos elementos: el posible desarrollo subtropical de la baja presión y la persistencia de condiciones marítimas peligrosas en distintos tramos de la costa este.

La tormenta del noreste ya genera ráfagas de viento sostenidas de más de 40 millas por hora (64 km/h) e intensas corrientes de resaca en las costas de Delaware, Maryland y Nueva Jersey Agencia AFP

El reporte identifica algunos de los puntos más afectados y las consecuencias previstas: