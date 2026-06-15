Tehrangeles o Little Persia: así es la pequeña Irán de Los Ángeles, ubicada a 20 minutos de Beverly Hills

El área metropolitana de Los Ángeles alberga la mayor comunidad iraní fuera de Irán, y se consolidó como un epicentro cultural y social de personas del país asiático. Se trata de una comunidad que se encuentra en Westwood, una zona conocida popularmente como “Tehrangeles” —acrónimo que fusiona Teherán y Los Ángeles— desde la década de 1980.

Tehrangeles en Westwood: cómo es el enclave persa de Los Ángeles

Este enclave comercial se extiende sobre el bulevar Westwood, entre las avenidas Wilshire y Pico, a 20 minutos en auto desde Beverly Hills. Su relación con Irán es profunda, ya que el área funciona como un refugio donde una persona puede resolver numerosas actividades cotidianas y comunicarse principalmente en persa. Esto, según especialistas, resulta difícil de replicar en otras partes de Estados Unidos.

En este sector, la ciudad de Los Ángeles reconoció oficialmente la intersección de Westwood Boulevard y Wilkins Avenue como “Persian Square”.

Irán cuenta con una comunidad en Los Ángeles donde, incluso, se habla en Persa PATRICK T. FALLON - AFP

De acuerdo con un informe de The New York Times, para muchos inmigrantes, como Sepi Shyne, exalcaldesa pro tempore de West Hollywood, este entorno ofrece una sensación de pertenencia única. Ella señaló que vivir en esta zona de Los Ángeles es lo más parecido a estar en casa sin haber podido regresar a su país de origen.

“Se sintió mucho como si estuviera regresando a casa en muchos sentidos, en términos de ser iraní-estadounidense”, dijo Shyne. Y agregó: “Es lo más parecido a estar realmente en casa”.

El autobús que transporta a la selección nacional de fútbol de Irán llega al Carson Sports Park en Los Ángeles el 14 de junio de 2026, en la víspera del partido de fútbol de la Copa Mundial 2026 entre Irán y Nueva Zelanda. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

Así creció Tehrangeles en California

El establecimiento de este núcleo poblacional no se debió a una sola causa, sino a una serie de eventos históricos que comenzaron a mediados del siglo XX. Según informó The New York Times, a finales de la década de 1940, estudiantes iraníes empezaron a llegar a EE.UU. atraídos por la educación superior, especialmente en campos como la ingeniería.

Posteriormente, durante los años 70, la bonanza económica petrolera en Irán facilitó que los migrantes de este país asiático representaran aproximadamente uno de cada diez estudiantes internacionales en la nación norteamericana.

La actualidad de los iraníes en Estados Unidos se ve afectada por la disputa del Mundial 2026 Imagen editada con IA / Unsplash

Antes de la revolución de 1979, el sur de California ya funcionaba como un refugio para diversas minorías religiosas provenientes de Irán, entre ellas las comunidades judía, cristiana armenia y bahaí.

Comunidad iraní en Los Ángeles: restaurantes, idioma persa y redes culturales

Tras la revolución de 1979, muchos estudiantes decidieron permanecer en territorio estadounidense, seguidos por sus familias en una ola migratoria que buscaba lugares donde ya existían redes de apoyo iraníes. Los inmigrantes fueron atraídos a Los Ángeles, lo que permitió que la comunidad creciera y se fortaleciera a través de sucesivas décadas de inmigración.

Un indicador clave de esta consolidación fue la llegada de las madres de los estudiantes originales, quienes permitieron el establecimiento de auténticos restaurantes persas al compartir las arduas tradiciones culinarias de su país.

Hoy, este asentamiento es un punto de referencia donde la cultura, el idioma y la solidaridad con los sucesos políticos en Irán convergen y mantienen una conexión viva con sus raíces a pesar de la distancia geográfica.

Mundial 2026: por qué el debut de Irán divide a la diáspora en Los Ángeles

La participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 generó una profunda división entre los estadounidenses de origen iraní, especialmente en “Tehrangeles”. Según Politico, muchos miembros de la diáspora sienten rechazo hacia el equipo nacional, ya que lo consideran un instrumento de propaganda del régimen actual.

El restaurador Roozbeh Farahanipour, líder comunitario en Los Ángeles, afirmó que no puede apoyar al equipo debido a la presencia de la bandera de la República Islámica en los uniformes.

Por su parte, el senador estatal Ben Allen señaló que la gravedad del conflicto en Irán dificulta que el torneo se perciba como una distracción recreativa, lo que convirtió el evento en un dilema moral para los residentes.

Paradójicamente, el equipo iraní hará su estreno en el certamen este 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Sin embargo, las autoridades estadounidenses revocaron a la federación la posibilidad de repartir un 8% de las entradas entre sus aficionados.