La selección de Irán llegó a EE.UU. con pines de luto, sin tickets y con visas que vencen el mismo día

La selección de Irán llegó a Estados Unidos para jugar ante Nueva Zelanda por su debut en el Mundial 2026. El equipo participa del certamen en medio de un conflicto bélico activo que transformó su presencia en un escenario de disputa política con mensajes y visas que vencen en el mismo día.

Por qué los jugadores de Irán llevan el número 168

Al aterrizar en suelo estadounidense y bajar del avión, los jugadores iraníes lucieron pines dorados con la inscripción “168” en honor a las víctimas del ataque contra la escuela de niñas Shajareh Tayyebeh.

Este incidente ocurrió el 28 de febrero en la localidad de Minab, durante el primer día de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

El iraní Mehdi Taremi en conferencia de prensa previo al partido de la fase de grupos del Mundial entre Irán y Nueva Zelanda, el domingo 14 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Andre Penner) Andre Penner - AP

Según Newsweek, funcionarios iraníes sostienen que la mayoría de los fallecidos fueron menores de edad. Al tiempo, investigaciones militares estadounidenses sugieren que un misil Tomahawk pudo impactar la escuela por un error de puntería, aunque Washington no ha asumido la responsabilidad formal.

Las restricciones de visados a los jugadores de Irán en el Mundial 2026

La obtención de permisos y visas de entrada ha sido un proceso complejo y marcado por obstáculos burocráticos para los futbolistas iraníes, que este 15 de junio tendrán su debut en el Mundial 2026 en California.

Aunque los jugadores recibieron sus visas tras una concentración en Turquía, la delegación sufrió la denegación de acceso para miembros clave del personal administrativo y técnico.

A su vez, voceros iraníes reportaron que las restricciones implican que los futbolistas entren y salgan de EE.UU. el mismo día .

. Mientras tanto, el gobierno estadounidense defendió la tramitación como un ejercicio de cumplimiento legal bajo las políticas migratorias vigentes.

Contexto de hostilidad política entre Teherán y Washington

La participación de Irán en la Copa del Mundo está atravesada por el conflicto bélico que comenzó en febrero de 2026.

De acuerdo con Newsweek, tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo Ali Khamenei, la región ha vivido meses de inestabilidad, cierres estratégicos de rutas marítimas e intercambios de misiles.

Irán en la Copa del Mundo

En ese marco, si bien Trump anunció que se firmará un acuerdo para poner fin a la guerra, la tregua entre ambos países se ha visto puesta a prueba constantemente.

Al tiempo, la federación iraní denunció que hubo un “comportamiento vengativo” por parte de las autoridades estadounidenses y acusó que eso afectó incluso a la asignación de entradas para sus aficionados.

Cabe aclarar que las normas de la FIFA establecen que cada federación participante reciba un 8% de las entradas por partido para distribuirlas entre sus aficionados. Ese monto es lo que EE.UU. habría revocado a los iraníes.

El calendario de la selección de Irán en el Mundial 2026

De acuerdo con el cronograma oficial de la fase de grupos de la FIFA, el calendario de la selección de Irán en el Mundial 2026 está de la siguiente manera:

Debut (15 de junio): Irán vs. Nueva Zelanda en el SoFi Stadium, a las 18 hs (hora local de California).

Irán vs. Nueva Zelanda en el SoFi Stadium, a las 18 hs (hora local de California). Segundo encuentro (21 de junio): Irán vs. Bélgica, también en el SoFi Stadium, a las 12 hs (hora local de California).

Irán vs. Bélgica, también en el SoFi Stadium, a las 12 hs (hora local de California). Cierre de grupo (26 de junio): Irán vs. Egipto en la ciudad de Seattle, a las 23 hs (hora local).

Manifestantes portan una bandera gigante de Irán, el domingo 7 de junio de 2026, en Inglewood, California (AP Foto/Benjamin Hanson) Benjamin Hanson - FR172394 AP

El equipo se encuentra hospedado en Tijuana, México, y cruza a la frontera estadounidense solo para disputar sus partidos.

Según Newsweek, la FIFA mantuvo su postura de unidad ante las tensiones, aunque la logística y la presencia de aficionados iraníes siguen afectadas por la revocación de entradas y las estrictas medidas de seguridad impuestas para el torneo.