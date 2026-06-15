El capitán de Irán reveló que fue retenido por un cartel mexicano y lo dejaron ir al ver su nacionalidad: “Nos quieren”

Luego de la controversia por la concentración fuera de Estados Unidos, el capitán del seleccionado masculino de Irán para el Mundial 2026 contó que fue retenido por un cartel mexicano, pero se salvó por su nacionalidad. En un viaje previo, un grupo de delincuentes los asaltó, pero al reconocer su país de origen, los dejó marcharse.

Alireza Jahanbakhsh relató el asalto que sufrió en Tulum antes del Mundial 2026

En el comienzo del Mundial, la federación de fútbol de Irán decidió trasladar su sede a México. La medida se tomó en medio del conflicto en Oriente Medio, aunque inicialmente el equipo tenía previsto concentrarse en Estados Unidos.

En este contexto, según informó Al Jazeera, el capitán Alireza Jahanbakhsh reveló una anécdota que vivió en un viaje anterior.

El capitán de Irán contó que fue liberado por presuntos miembros de un cartel luego de que les dijera su nacionalidad @alirezajb9

Durante una conferencia de prensa, Jahanbakhsh contó a los medios que viajó con un amigo a Tulum para pasar unos días de vacaciones.

En uno de sus recorridos, fueron interceptados y asaltados por hombres enmascarados, presuntos miembros de un cartel.

“Nos hicieron bajar y poner las manos contra el auto. Entonces, empezaron a registrarnos”, detalló, citado por Al Jazeera. “Sabíamos que no teníamos que llevar muchas cosas con nosotros, así que solo teníamos una tarjeta bancaria y entre 40 y 50 euros”, recordó.

Cuando los registraban, les preguntaron de qué nacionalidad eran, y su amigo le pidió que dijera el nombre de su país.

“Cuando buscaron en la ropa de mi amigo, le preguntaron de qué país era y él dijo ‘Irán’. Entonces respondieron: ‘Ah, Irán, vayan’”, contó. Luego, reveló que entregó los euros que tenían y los dejaron libres.

El capitán mencionó también haber escuchado rumores de que los grupos del crimen organizado en México tienen respeto por su país de origen. “Mi amigo me dijo que los carteles aman a los iraníes”, señaló.

Por qué Irán trasladó su base del Mundial 2026 de Tucson a Tijuana

A finales de mayo, cuando faltaban dos semanas para el inicio del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer que Irán trasladó su base de entrenamiento prevista para el Mundial de Estados Unidos a México debido a la guerra en Oriente Medio y a las preocupaciones de seguridad.

Según informó Reuters, la selección asiática había seleccionado originalmente un complejo deportivo en Tucson, Arizona, para utilizar como campamento base. No obstante, debido a las tensiones políticas que continúan entre ambas naciones, la federación iraní decidió trasladar el equipo a México. La delegación se instaló en el Centro Xoloitzcuintle.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, la federación iraní tomó la decisión de mudarse a México, y se instaló en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana Instagram @teammellifootball

“Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y funcionarios de la Copa Mundial en Estambul, así como la reunión virtual que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, nuestra solicitud para cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México fue aprobada”, explicó en un comunicado Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol.

El domingo 14 de junio, el seleccionado dirigido por Amir Ghalenoei aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, para prepararse para su debut. El arribo tuvo lugar luego de que ambas naciones anunciaran un acuerdo de paz.

Calendario de Irán en el Mundial 2026: rivales, fechas y sedes en EE.UU.

La selección de Irán forma parte del Grupo G de la Copa del Mundo 2026 y disputará tres partidos en esa fase inicial del torneo.

El calendario establece que su primer encuentro será contra Nueva Zelanda en Inglewood, California, este lunes 15 de junio.

Seis días después, el domingo 21 de junio, el equipo se medirá ante Bélgica también en la misma localidad, que fue denominada por la FIFA como la sede de Los Ángeles.

El cierre de la fase de grupos ocurrirá el viernes 26 del mismo mes contra el seleccionado de Egipto en la ciudad de Seattle, Washington.

La elección de Tijuana como base permite que el traslado hacia las sedes de los encuentros se realice sin demasiado tiempo de viaje.