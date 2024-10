Walmart, Target y todas las tiendas de California deberán dejar de usar estas dos frases en ciertos artículos

A partir de julio de 2026, las tiendas de California, incluidas gigantes como Walmart y Target, no podrán utilizar las frases “Sell By” (vender hasta) o “Expires On” (vence el) en los productos alimenticios que comercialicen. Esta medida surge tras la aprobación de la ley AB 660, firmada por el gobernador Gavin Newsom, que busca estandarizar el etiquetado de fechas en los alimentos y reducir el desperdicio de comida en el estado.

La ley AB 660, redactada por la asambleísta Jacqui Irwin, obliga a que los fabricantes y distribuidores de alimentos utilicen un etiquetado uniforme con dos frases: “Best if Used By” (mejor si se usa para) y “Use By” (consumir antes de). La primera se refiere a la calidad óptima de los productos, mientras que la segunda indica la seguridad alimentaria. Este cambio eliminará las confusas etiquetas que provocaban que algunos consumidores desecharan productos que aún eran aptos para el consumo.

La razón principal detrás de esta reforma es justamente la confusión generalizada sobre las etiquetas de fecha en los alimentos. Con más de 50 frases diferentes en los productos, muchos consumidores no distinguen entre cuándo un producto pierde su frescura o cuándo realmente es inseguro para consumir. Según un informe del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), esta falta de claridad contribuye a que se desechen seis millones de toneladas de comida anualmente en California.

El desperdicio de alimentos es un problema crítico en California, no solo por el dinero perdido, sino también por el impacto ambiental Imagen de ElasticComputeFarm en Pixabay

Impacto en el desperdicio de alimentos y el ambiente

El desperdicio de alimentos es un problema crítico en California, no solo por el dinero perdido (alrededor de 1300 dólares por hogar en EE.UU.), sino también por el impacto ambiental. La descomposición de alimentos en los vertederos genera metano, un gas de efecto invernadero 84 veces más potente que el dióxido de carbono. Se estima que el 41% de las emisiones totales de metano provienen de los residuos orgánicos.

Victoria Rome, directora de asuntos gubernamentales de California en el NRDC, explicó que la estandarización de las etiquetas es un “paso sensato para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar dinero a los consumidores”. Además, esta medida también contribuirá a aliviar la inseguridad alimentaria en el estado, donde se estima que el 22% de los hogares experimentan dificultades para acceder a alimentos.

El apoyo de los actores clave

La ley AB 660 ha recibido un amplio apoyo de diversas organizaciones, desde bancos de alimentos hasta grupos ambientales y gobiernos locales. El asesor de San Francisco, David Chiu, quien fue autor de la primera ley de etiquetado de fechas en 2017, expresó su entusiasmo por la nueva legislación: “Estoy encantado de ver que con la firma del gobernador se pone fin a la confusión sobre las etiquetas de alimentos, algo que hemos impulsado durante años”.

A partir del segundo semestre de 2026, todos los productos alimenticios en las tiendas de California deberán cumplir con las nuevas reglas de etiquetado Freepik

Por su parte, la legisladora Irwin reiteró que esta reforma no solo es un avance para el cuidado del ambiente, sino también para la economía de los consumidores. “Es un paso monumental para mantener el dinero en los bolsillos de los consumidores mientras protegemos el medio ambiente”, subrayó. La ley AB 660 marca un precedente a nivel nacional y podría inspirar a otros estados a adoptar medidas similares.

LA NACION