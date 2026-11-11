Xavier Becerra, gobernador electo de California: “Sin temor a la violencia armada ni a los mercenarios del ICE”

El gobernador electo de California, Xavier Becerra, incluyó la libertad de caminar por las calles “sin temor a la violencia armada ni a los mercenarios” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entre las promesas de su discurso de victoria del 3 de noviembre de 2026. El demócrata derrotó al republicano Steve Hilton y asumirá el cargo en enero de 2027.

Xavier Becerra: “Sin temor a la violencia armada ni a los mercenarios del ICE”

Discurso: La frase cierra una lista de libertades que incluyó el derecho a ver a un médico y a decidir sobre el propio cuerpo, según The Epoch Times. Becerra la pronunció poco antes de afirmar que el sueño californiano “no se puede deportar”.

La frase cierra una lista de libertades que incluyó el derecho a ver a un médico y a decidir sobre el propio cuerpo, según The Epoch Times. Becerra la pronunció poco antes de afirmar que el sueño californiano “no se puede deportar”. Antecedente: En el debate con Hilton del 30 de septiembre, Becerra le dijo que California lo había recibido y que él, a cambio, “dio la bienvenida a los mercenarios del ICE en nuestro estado”.

El demócrata asumirá en enero de 2027 con leyes recientes sobre el uso de la fuerza de agentes federales y fallos judiciales que acotan su aplicación APU GOMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La frase se conoce cuando California suma leyes que ordenan investigar los disparos de agentes de inmigración y habilitan demandas contra funcionarios federales, medidas que enfrentan cuestionamientos de fiscales federales.

¿Qué recursos legales creó California ante el uso de la fuerza?

El 29 de septiembre, el gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de leyes migratorias que incluye la ley 1806, que extiende a los agentes de inmigración la investigación estatal de muertes de personas desarmadas por disparos.

También incluye la ley SB 747, que permite demandas civiles contra funcionarios por violaciones de derechos constitucionales , una declaración de derechos para las personas detenidas en centros de inmigración y restricciones al uso de propiedades estatales para operativos migratorios.

, una declaración de derechos para las personas detenidas en centros de inmigración y restricciones al uso de propiedades estatales para operativos migratorios. Para quienes denuncien abusos, esa vía civil es nueva: hasta ahora, el único recurso disponible contra agentes federales era una demanda conocida como Bivens.

El paquete prohíbe además los guantes de descarga eléctrica y el uso de granadas aturdidoras para dispersar protestas.

El candidato demócrata Xavier Becerra celebra su triunfo por la gobernación de California BENJAMIN FANJOY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué límites enfrentan las leyes contra el ICE en California?

Un fallo de la Corte Suprema de 1890, que prohíbe a los estados procesar a agentes federales en ejercicio de sus funciones, plantea un problema jurídico inmediato para la ley AB 1806.

Ese precedente también pesó cuando el Noveno Circuito bloqueó, el 22 de abril de 2026, la exigencia de identificación visible para agentes federales, informó NBC Los Angeles.

Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, afirmó que el estado no tiene autoridad para limitar las armas de los agentes federales. Respondió a la ley sobre granadas aturdidoras con la pregunta “¿Y qué? ¿Nos van a poner una multa?”, de acuerdo con KPBS.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que los oficiales del ICE reciben capacitación continua en técnicas de desescalada y uso de la fuerza.

en técnicas de desescalada y uso de la fuerza. Becerra se comprometió a hacer cumplir las leyes estatales que limitan el accionar de los agentes de inmigración, según CalMatters, y asumirá el cargo en enero de 2027.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.