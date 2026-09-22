Ya es ley oficial: nuevas matrículas aprobadas por el DMV y control de multas firmadas por Newsom en California

California oficializó una nueva ley que modifica los controles de emisiones para determinados autos de colección. El gobernador Gavin Newsom firmó la SB 1392, conocida como Jay Leno’s Law, que establece una exención progresiva del smog check y también aprobó nuevas matrículas para los lowriders que serán aceptadas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Jay Leno’s Law: la nueva ley de California sobre control de emisiones

La SB 1392 establece una exención gradual de los controles de emisiones para determinados vehículos de colección fabricados entre los años modelo 1976 y 1985. Newsom firmó la legislación el 16 de septiembre durante un acto en el garaje de Jay Leno.

Los vehículos deberán tener al menos 35 años de antigüedad para acceder al beneficio sobre control de emisiones en California Gobierno de California

La legislación vigente exige que los vehículos alcanzados por el programa obtengan cada dos años un certificado de cumplimiento o incumplimiento. Este documento también se requiere en determinadas circunstancias, como el registro inicial y la transferencia de propiedad.

La nueva ley comenzará a modificar ese esquema el 1° de enero de 2028. Desde esa fecha, podrán quedar exentos los vehículos de colección fabricados antes de 1981.

El alcance se ampliará progresivamente:

En 2029 incluirá a los anteriores a 1982

En 2030, a los anteriores a 1983

En 2031, a los anteriores a 1984

En 2032, a los anteriores a 1985

Desde 2033, a los anteriores a 1986

El gobierno de Newsom describió el cambio como una exención limitada para una pequeña cantidad de vehículos de colección. Según explicó, se trata de autos preservados para un uso ocasional y no destinados al transporte cotidiano.

La SB 1392 que firmó Newsom evitará costos y multas por el smog check

La exención también podría evitar que algunos propietarios enfrenten costos asociados al proceso de inspección y eventuales multas por una renovación tardía. La Oficina de Reparación Automotriz de California explica que, si un vehículo no supera el smog check, el propietario debe realizar las reparaciones necesarias y someterlo nuevamente a una inspección.

Además, el organismo señala que el certificado de emisiones es necesario para completar la renovación del registro cuando corresponde. Por su parte, el DMV advierte que las tarifas de renovación deben pagarse dentro del plazo incluso si el conductor todavía no puede presentar el certificado de smog, precisamente para evitar penalidades.

La nueva ley de California sobre control de emisiones alcanzará progresivamente a determinados vehículos fabricados entre 1976 y 1985 Magnific

Según la tabla oficial de penalidades del DMV, un atraso de entre uno y diez días suma US$10 por registro y otros US$10 correspondientes a la Patrulla de Caminos de California, además del 10% de determinadas tarifas. Los recargos aumentan cuanto mayor es la demora.

Para los vehículos que queden alcanzados por la SB 1392, la eliminación del requisito del smog check evitará tener que atravesar ese proceso de inspección y certificación y los costos derivados del proceso y de posibles multas por atrasos.

Qué autos quedarán exentos de los controles de emisiones en California

No todos los vehículos antiguos podrán acceder al beneficio. La ley establece requisitos específicos para que un automóvil sea considerado vehículo de colección a los efectos de esta exención:

El auto deberá tener al menos 35 años de antigüedad y cumplir con las regulaciones correspondientes.

y cumplir con las regulaciones correspondientes. La norma contempla que esté asegurado como vehículo de colección o que se determine, mediante el procedimiento establecido por la Oficina de Reparación Automotriz, que recorre menos de 1000 millas (1609 kilómetros) por año calendario.

o que se determine, mediante el procedimiento establecido por la Oficina de Reparación Automotriz, que (1609 kilómetros) por año calendario. Deberá utilizarse principalmente en exhibiciones, desfiles, funciones benéficas y exposiciones históricas para su mantenimiento y conservación. La legislación establece que no puede ser el principal medio de transporte de su propietario.

Jay Leno, el referente de los talk shows norteamericanos, celebró la ley firmada por Newsom sobre autos clásicos

La Oficina de Reparación Automotriz deberá adoptar las regulaciones necesarias para implementar el nuevo régimen en consulta con el DMV. Ambos organismos podrán intercambiar información para determinar si un automóvil reúne los requisitos correspondientes.

Otra ley firmada por Newsom: las nuevas matrículas para lowriders de California

Newsom también firmó la AB 2541, del asambleísta Mark González. La legislación crea un programa de matrículas especiales para los lowriders.

Según la administración estatal, la iniciativa busca reconocer una tradición propia de California arraigada en “el arte latino, la identidad cultural y el orgullo cívico”. Los fondos también contribuirán a programas relacionados con el arte, la cultura y la participación juvenil.

Al presentar esta medida, el gobierno vinculó el nuevo reconocimiento con el trato que recibieron históricamente las personas que tienen estos autos. “Durante décadas, multas, restricciones y prohibiciones locales de circulación tuvieron como objetivo a la comunidad lowrider”, señaló el comunicado oficial.