Oficial desde 2028: Newsom cambia las reglas del smog en California para autos clásicos y crea una patente especial para lowriders

El gobernador Gavin Newsom promulgó en California una ley que abrirá una excepción gradual a los controles de smog para ciertos autos clásicos de colección a partir de 2028, con un guiño a la comunidad latina. La medida, conocida como SB 1392 o “Leno’s Law”, no elimina la inspección para todos los vehículos antiguos ni habilita el uso diario sin condiciones.

Ley de California sobre smog: los requisitos de la excepción para autos clásicos

La norma prevé que desde el 1° de enero de 2028 puedan acceder a la excepción los vehículos de colección fabricados antes del año modelo 1981 que tengan al menos 35 años.

Luego se ampliará un año modelo por año hasta 2033. Para calificar, el auto deberá estar asegurado como vehículo de colección o demostrar, mediante un procedimiento que deberá instrumentar el Departamento de Vehículos Motorizados, que recorre menos de 1.000 millas anuales.

Newsom firmó la ley junto a Jay Leno, el reconocido presentador de televisión, humorista y productor estadounidense, famoso por haber conducido durante más de dos décadas el emblemático programa nocturno The Tonight Show en NBC. Más allá de su carrera en la televisión, es un célebre y apasionado coleccionista de automóviles con una de las colecciones de vehículos históricos, raros y exóticos más grandes del mundo, la cual muestra en su popular serie Jay Leno’s Garage.

Leno dijo: “El gobernador se mantuvo firme con esta legislación durante los últimos dos años para preservar el patrimonio de automóviles clásicos de California, y eso es poco común. La comunidad automotriz ha estado esperando esto durante mucho tiempo”.

Según informó el Gobierno de California, la SB 1392 se aplica a autos de colección conservados para usos limitados, como exhibiciones, desfiles y eventos comunitarios.

Jay Leno, el referente de los talk shows norteamericanos, celebró la ley firmada por Newsom sobre autos clásicos

La administración remarcó que no alcanza a los vehículos usados como transporte cotidiano. Esa distinción es central para quienes busquen determinar si les corresponde seguir realizando el control de emisiones.

Newsom presentó la ley como una forma de preservar la cultura automotriz del estado. “Nuestros lowriders son obras maestras atemporales”, afirmó en el comunicado oficial al destacar el vínculo entre autos, arte, identidad cultural y participación cívica.

El senador estatal Dave Cortese, autor de la iniciativa junto con la senadora Shannon Grove, sostuvo que la excepción fue diseñada para vehículos mantenidos y usados de forma esporádica.

Jay Leno, referente de los talk shows norteamericanos, posee una gran colección de vehículos clásicos y vintage Gobierno de California

Una patente para lowriders y qué no modifica la nueva ley

En la misma jornada, el gobernador firmó la AB 2541, que crea un programa de patente especializada para homenajear la herencia “lowrider”, referida a los vehículos clásicos modificados con suspensiones hidráulicas y diseños artísticos.

El Gobierno de California vincula esa tradición con la identidad y la producción artística latina. La patente no reemplaza el registro del vehículo ni modifica por sí misma las obligaciones generales de seguro, circulación o seguridad vial.

La reforma mantiene la exención preexistente para modelos anteriores a 1976. Para los demás autos, la regla general continúa siendo el control de smog salvo que reúnan las condiciones específicas de la SB 1392.

La ley tampoco cambia los requisitos aplicables a camionetas de trabajo, vehículos comerciales o automóviles utilizados todos los días.

La novedad puede ser útil para propietarios, talleres y clubes de autos clásicos, pero exige revisar el año modelo, el tipo de seguro y el uso real del vehículo antes de hacer un trámite. El calendario importa: la primera etapa no empieza hasta 2028 y la documentación operativa del DMV todavía debe definirse.

En detalle

¿Qué cambió? La SB 1392 crea una exención gradual del control de smog para determinados autos de colección

La SB 1392 crea una exención gradual del control de smog para determinados autos de colección ¿Qué autos pueden calificar? Desde 2028, los fabricados antes de 1981, de al menos 35 años y con condiciones de uso limitado

Desde 2028, los fabricados antes de 1981, de al menos 35 años y con condiciones de uso limitado ¿Cuándo comienza? El primer tramo rige el 1° de enero de 2028 y se amplía de forma anual hasta 2033

El primer tramo rige el 1° de enero de 2028 y se amplía de forma anual hasta 2033 ¿Qué pasa con los lowriders? La AB 2541 crea una patente especializada que reconoce esa herencia cultural, sin sustituir las reglas de registro

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.