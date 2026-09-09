¿Adiós al DMV en California? Steve Hilton, candidato a gobernador, propone eliminar la agencia y cobrar solo US$73 de registro

El candidato republicano a gobernador de California, Steve Hilton, propuso eliminar el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) como agencia estatal independiente y limitar a 73 dólares el registro anual de vehículos. El anuncio se realizó el martes 8 de septiembre frente a una oficina del organismo en West Hollywood, como parte de su plataforma “Califordable”.

Qué propone Hilton para eliminar el DMV en California

La iniciativa contempla una auditoría de tres meses antes de avanzar con la eliminación del DMV como departamento independiente. Según el plan de campaña, algunas funciones continuarían bajo una estructura estatal más pequeña, mientras que otros trámites pasarían a operadores locales.

Steve Hilton propone eliminar el DMV de California

Entre las funciones que permanecerían bajo responsabilidad estatal se encuentran:

Las licencias de conducir

de conducir La prevención del fraude

del fraude El sistema de identificación Real ID

Determinadas tareas relacionadas con registros y seguridad

Los trámites habituales de títulos de vehículos, registros y renovaciones pasarían a las oficinas de los condados y a centros de servicios locales certificados. La campaña aseguró que ninguna oficina física cerraría hasta que existiera una alternativa presencial equivalente o mejor en las cercanías.

Hilton también planteó un destino para los edificios que dejaran de ser necesarios. Su propuesta contempla ofrecerlos primero a colegios comunitarios y programas de capacitación laboral. “Si no hubiera una alternativa local, las propiedades podrían ser vendidas”, aclaró.

Durante la presentación, Hilton cuestionó el funcionamiento actual del organismo y afirmó que California no necesita una mejor fila del DMV, sino eliminar las filas. También calificó al departamento como un símbolo de una burocracia estatal que cobra demasiado por sus servicios.

Cuánto costaría el registro de vehículos con el plan de Hilton

El segundo eje del plan es establecer un tope de US$73 para el registro anual de vehículos. La cifra representaría una reducción frente al costo promedio que pagan actualmente los conductores del estado.

California registra más de 36 millones de vehículos y la tarifa anual promedio ronda los US$329, de acuerdo con datos del Legislative Analyst’s Office citados por Los Angeles Times.

Hilton afirmó durante la presentación que algunos conductores pagan US$500, US$600, US$700, US$800 e incluso más de US$1000 por año. El candidato calificó esos montos como excesivos y presentó la reducción de la tarifa como una de sus propuestas para bajar el costo de vida.

Según los cálculos de su campaña, el límite de US$73 reduciría los ingresos estatales derivados de los registros de aproximadamente US$11.000 millones a US$2700 millones. Hilton sostiene que la caída de la recaudación podría compensarse con recortes del gasto estatal, incluida su iniciativa “Operation Zero Waste”.

El DMV de California podría ser reemplazado por un sistema que distribuya sus servicios entre oficinas locales y dependencias estatales imagen illustrativa generada con IA

Qué necesita Steve Hilton para eliminar el DMV de California

Cabe destacar que la propuesta de Hilton no modifica por ahora las tarifas ni elimina el DMV. Para concretar la desaparición de la agencia como departamento independiente sería necesaria la aprobación de la Legislatura de California.

Hilton sostiene que buscaría trabajar con los legisladores para avanzar con su plan si llega a la gobernación. Su propuesta también contempla un proyecto denominado “No More DMV Act”, que establecería el marco legal para la reorganización.

Las oficinas del DMV son el centro de la propuesta de Hilton, que plantea reorganizar sus funciones y reducir los costos de los trámites vehiculares Fotomontaje editado con IA

El candidato dijo además que podría intentar reducir las tarifas mediante una orden ejecutiva, aunque el monto está establecido en el código tributario estatal. Los Angeles Times recordó que Arnold Schwarzenegger utilizó una medida de ese tipo en 2003 para reducir la tarifa de vehículos después de asumir como gobernador.

La iniciativa forma parte de la campaña de Hilton para la gobernación de California. La elección es el 3 de noviembre, cuando los votantes eligen al sucesor de Gavin Newsom.