“Consecuencias importantes”: aerolíneas advierten sobre el horario de verano permanente en EE.UU.

La Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act, en inglés) fue aprobada por la Cámara de Representantes y permanece a la espera de una definición en el Senado. En medio del debate, las aerolíneas advirtieron que implementar el cambio de horario en su cronograma de vuelos podría demorar hasta dos años por cuestiones operativas.

Qué advierten las aerolíneas sobre el horario de verano permanente

Según la asociación Airlines for America (A4A, por sus siglas en inglés), el aplicar la normativa puede incidir en el posicionamiento de las tripulaciones y las aeronaves, además de generar inconvenientes en las conexiones nacionales e internacionales.

La asociación Airlines for America asegura que la Sunshine Protection Act puede incidir en las conexiones nacionales e internacionales Hassan Ammar - AP

“Las aerolíneas operan redes interconectadas que dependen de la estabilidad y la previsibilidad. Cualquier cambio requeriría un cronograma de implementación que refleje estas complejidades globales”, señaló el grupo en un breve comunicado.

En ese contexto, la A4A le informó a CBS News que, en caso de aprobarse la ley, los legisladores deben “conceder un plazo considerable” para ajustar diferentes operativos como los horarios de las aerolíneas, los sitios web y los sistemas de reservas.

Qué se sabe sobre la aprobación de la Ley de Protección de la Luz Solar

El poder legislativo aprobó el horario de verano permanente con 308 votos a favor y 117 en contra, según NBC News. El proyecto fue patrocinado por el congresista de Florida Vern Buchanan y contó con el apoyo de otros legisladores como Brett Guthrie y Gus Bilirakis.

La Cámara de Representantes aprobó la Sunshine Protection Act con 308 votos a favor y 117 en contra Archivo

“El horario de verano permanente mejorará la seguridad pública, promoverá estilos de vida más saludables y brindará a las familias más luz natural para disfrutar después del trabajo y la escuela”, dijo Buchanan en un comunicado oficial.

La iniciativa también tuvo el respaldo del presidente Donald Trump, quien utilizó su cuenta en Truth Social para celebrar la aprobación legislativa. “¡Grandes noticias para Estados Unidos!”, escribió.

El presidente Donald Trump ya había mostrado su apoyo desde mayo, cuando la ley estaba en revisión Truth Social/@realDonaldTrump

Con la aprobación en la Cámara, el proyecto fue enviado al Senado para su consideración. Sin embargo, su futuro es incierto en esa instancia dado que senadores como Tom Cotton (Arkansas) han expresado su intención de bloquear la medida por algunas consecuencias negativas en los usuarios como los amaneceres tardíos, según consignó The New York Times.

En qué consiste la Ley de Protección de la Luz Solar

La Ley de Protección de la Luz Solar es un proyecto de ley que tiene como objetivo principal hacer que el horario de verano sea permanente en todo Estados Unidos.

En caso de que se apruebe la normativa en el Senado y el presidente Donald Trump la firme, se elimina la sección de la Ley de Tiempo Uniforme de 1966 (que establece el cambio temporal de horario) y se modifica la Ley Calder de 1918 para adelantar la hora estándar en diversas zonas horarias, lo que “bloquea el reloj” en la posición del horario de verano.