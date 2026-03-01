Campeón Palou gana en San Petersburgo la primera carrera de la IndyCar de 2026

El español Álex Palou ganó por segundo año consecutivo el Gran Premio de San Petersburgo, que este domingo abrió la temporada 2026 de la serie IndyCar, y logró la vigésima victoria de su carrera.

El vigente campeón de la categoría, de 28 años, se convierte en el primer piloto en ganar en años consecutivos en San Petersburgo desde Josef Newgarden, que lo logró en 2020 y 2021.

Palou tuvo un inicio acorde a las expectativas.

Tras una largada limpia en la que superó a Dennis Hauger para colocarse tercero, gestionó con precisión el desgaste de los neumáticos blandos mientras sus rivales ingresaban a boxes. Esa estrategia le permitió tomar el liderato de la prueba y dominar con solidez buena parte del recorrido.

"Honestamente, todo salió muy bien", aseguró Palou tras el triunfo. "Es uno de los mejores autos que manejé en mi carrera. Es increíble cómo seguimos mejorando; todo el respeto para mi equipo".

La superioridad de Palou, del equipo Chip Ganassi Racing, llegó a ser tal que, con una ventaja de hasta 13 segundos, la atención del público se volcó a la pelea por el segundo lugar entre Kyle Kirkwood, Christian Lundgaard y Scott McLaughlin.

Kirkwood, de 27 años, protagonizó una de las grandes remontadas del día al finalizar cuarto tras haber largado en el decimoquinto lugar. "Fue una buena estrategia. Tomamos algunos riesgos con los neumáticos. No es un plan que funcione siempre, pero pasar del 15º al top 5 es ideal", valoró.

Distinta suerte tuvo Mick Schumacher. En su debut en IndyCar, el alemán quedó fuera en la primera vuelta tras un toque con Santino Ferrucci.

El mexicano Pato O'Ward tampoco logró destacarse en su estreno en 2026. Partió octavo y apenas avanzó tres posiciones, sin chances de acercarse al podio.

El segundo Gran Premio de la temporada será el 7 de marzo con el regreso del Phoenix Raceway.