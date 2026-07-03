Canadá promete ser la "pesadilla" de un Marruecos "sin puntos débiles"

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, reconoció el viernes que sus rivales de Marruecos no tienen puntos débiles, pero esperan ser su pesadilla este sábado en Houston cuando se midan por un boleto a cuartos de final del Mundial 2026.

El DT de nacionalidad estadounidense dijo además que tanto el lateral del Bayern Munich Alphonso Davies, aparentemente recuperado de una lesión, como el defensa central del Niza Moïse Bombito, titular indiscutible de su escuadra, están disponibles para el duelo.

Por fuerza y trayectoria, los Leones del Atlas son favoritos cuando salten al Houston Stadium a las 12:00 locales (17:00 GMT). Pero los canadienses han tenido un destacado desempeño en el torneo y pueden aprovechar el día extra de descanso que tuvieron en comparación con sus rivales.

"Estamos remando en la dirección adecuada... Contra Marruecos, yo creo que somos una pesadilla para cualquier rival. Vamos a seguir con esa mentalidad y al mismo tiempo, si hay un jugador que se nos pierde por el camino o nos desinflamos un 1%, pues eso nos va a afectar", aseguró en conferencia de prensa en antesala al duelo.

Aunque reconoció la fortaleza del rival.

"Estamos emocionados, es lo que esperamos, es donde queremos estar, y sabemos que Marruecos nos va a poner las cosas muy difíciles en todo lo que hagamos. Es un equipo que tiene cero puntos débiles, literalmente", consideró.