LA NACION

Canadá-Sudáfrica, único cruce de 16avos de final definido en el Mundial 2026

El choque entre Canadá y Sudáfrica el domingo en Los Angeles, que abrirá los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026, es el único que...

Canadá-Sudáfrica, único cruce de 16avos de final definido en el Mundial 2026
Canadá-Sudáfrica, único cruce de 16avos de final definido en el Mundial 2026

El choque entre Canadá y Sudáfrica el domingo en Los Ángeles, que abrirá los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, es el único que ya está definido hasta este jueves.

DIECISEISAVOS DE FINAL

-- Domingo 28 de junio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 73)

Canadá

Sudáfrica (partido 73)

-- Lunes 29 de junio

En Houston (17.00 GMT, partido 76)

Brasil

Segundo F

En Boston (20.30 GMT, partido 74)

Alemania

Mejor tercero

En Monterrey (01.00 GMT del martes, partido 75)

Primero F

Marruecos

-- Martes 30 de junio

En Dallas (17.00 GMT, partido 78)

Costa de Marfil

Segundo I

En East Rutherford (21.00 GMT, partido 77)

Primero I

Mejor tercero

En Ciudad de México (01.00 GMT del miércoles, partido 79)

México

Mejor tercero

-- Miércoles 1 de julio

En Atlanta (16.00 GMT, partido 80)

Primero L

Mejor tercero

En Seattle (20.00 GMT, partido 82)

Primero G

Mejor tercero

En Santa Clara (00.00 GMT del jueves, partido 81)

Estados Unidos

Mejor tercero

-- Jueves 2 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 84)

Primero H

Segundo J

En Toronto (23.00 GMT, partido 83)

Segundo K

Segundo L

En Vancouver (03.00 GMT del viernes)

Suiza

Mejor tercero

-- Viernes 3 de julio

En Dallas (18.00 GMT, partido 88)

Segundo D

Segundo G

En Miami (22.00 GMT, partido 86)

Argentina

Segundo H

En Kansas City (01.30 GMT del sábado, partido 87)

Primero K

Mejor tercero

OCTAVOS DE FINAL

4 de julio

(17.00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)

(21.00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)

5 de julio

(20.00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)

(00.00 GMT del 6/7) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)

6 de julio

(19.00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)

(00.00 GMT del 7/7) G81 - G82 - Estadio de Seattle (P94)

7 de julio

(16.00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)

(20.00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)

CUARTOS DE FINAL

9 de julio

(20.00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)

10 de julio

(19.00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)

11 de julio

(21.00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)

12 de julio

(01.00 GMT del 13/7) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)

SEMIFINALES

14 de julio

(19.00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)

15 de julio

(19.00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

18 de julio

(21.00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami

FINAL

19 de julio

(19.00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

AFP
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