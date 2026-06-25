Canadá-Sudáfrica, único cruce de 16avos de final definido en el Mundial 2026
El choque entre Canadá y Sudáfrica el domingo en Los Angeles, que abrirá los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026, es el único que...
El choque entre Canadá y Sudáfrica el domingo en Los Ángeles, que abrirá los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, es el único que ya está definido hasta este jueves.
DIECISEISAVOS DE FINAL
-- Domingo 28 de junio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 73)
Canadá
Sudáfrica (partido 73)
-- Lunes 29 de junio
En Houston (17.00 GMT, partido 76)
Brasil
Segundo F
En Boston (20.30 GMT, partido 74)
Alemania
Mejor tercero
En Monterrey (01.00 GMT del martes, partido 75)
Primero F
Marruecos
-- Martes 30 de junio
En Dallas (17.00 GMT, partido 78)
Costa de Marfil
Segundo I
En East Rutherford (21.00 GMT, partido 77)
Primero I
Mejor tercero
En Ciudad de México (01.00 GMT del miércoles, partido 79)
México
Mejor tercero
-- Miércoles 1 de julio
En Atlanta (16.00 GMT, partido 80)
Primero L
Mejor tercero
En Seattle (20.00 GMT, partido 82)
Primero G
Mejor tercero
En Santa Clara (00.00 GMT del jueves, partido 81)
Estados Unidos
Mejor tercero
-- Jueves 2 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 84)
Primero H
Segundo J
En Toronto (23.00 GMT, partido 83)
Segundo K
Segundo L
En Vancouver (03.00 GMT del viernes)
Suiza
Mejor tercero
-- Viernes 3 de julio
En Dallas (18.00 GMT, partido 88)
Segundo D
Segundo G
En Miami (22.00 GMT, partido 86)
Argentina
Segundo H
En Kansas City (01.30 GMT del sábado, partido 87)
Primero K
Mejor tercero
OCTAVOS DE FINAL
4 de julio
(17.00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)
(21.00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)
5 de julio
(20.00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)
(00.00 GMT del 6/7) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)
6 de julio
(19.00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)
(00.00 GMT del 7/7) G81 - G82 - Estadio de Seattle (P94)
7 de julio
(16.00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)
(20.00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)
CUARTOS DE FINAL
9 de julio
(20.00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)
10 de julio
(19.00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)
11 de julio
(21.00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)
12 de julio
(01.00 GMT del 13/7) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)
SEMIFINALES
14 de julio
(19.00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)
15 de julio
(19.00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
18 de julio
(21.00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami
FINAL
19 de julio
(19.00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey