Camino al quinto partido: México ya conoce sus cruces más probables desde los 16avos en el Mundial 2026

La selección de México finalizó su paso por la fase de grupos en el Mundial 2026 y ya empieza a mirar el cuadro eliminatorio. Tras finalizar como líder del Grupo A con nueve puntos sobre nueve posibles, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró su presencia en los dieciseisavos de final y, aunque todavía resta la definición completa de varios grupos, el panorama de sus posibles rivales comienza a tomar forma.

México avanza invicto a dieciseisavos del Mundial 2026

Según el comunicado oficial de la Selección Nacional de México, el conjunto tricolor derrotó 3-0 a Chequia en la tercera jornada del Grupo A y completó una primera ronda con puntaje perfecto. Los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo permitieron sellar el tercer triunfo consecutivo del certamen y confirmar el liderazgo de la zona.

el festejo de México y el homenaje a Memo Ochoa

El equipo mexicano concluyó la fase de grupos con una marca de tres victorias en tres partidos, seis goles a favor y ninguno en contra. Además de asegurar el primer lugar, dejó una imagen de solidez colectiva.

Desde el seleccionado mexicano destacaron que uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el ingreso de Guillermo Ochoa al minuto 78. El arquero, que disputa su sexta Copa del Mundo, recibió una ovación de los aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México.

Tabla del Grupo A: México terminó líder en el Mundial 2026

De acuerdo con la tabla oficial de posiciones del Grupo A, México terminó en la primera posición con nueve unidades. La clasificación final quedó de la siguiente manera:

México : 9 puntos.

: 9 puntos. Sudáfrica : 4 puntos.

: 4 puntos. Corea del Sur : 3 puntos.

: 3 puntos. Chequia: 1 punto.

El liderato permite al combinado mexicano acceder a un cruce teóricamente más favorable en los dieciseisavos de final, ya que enfrentará al mejor tercer clasificado procedente de un grupo específico definido por el reglamento del torneo.

Guillermo Ochoa disputó el partido contra Chequia y se convirtió en el jugador mexicano con más mundiales jugados en la historia Fernando Llano - AP

Rival de México en dieciseisavos: los grupos que definen el cruce

El cuadro eliminatorio de la FIFA indica que el próximo adversario de México será el mejor tercero clasificado entre los grupos C, E, F, H e I.

Con la situación actual de la tabla de terceros, el escenario comienza a aclararse. Entre los equipos de esos sectores aparecen varios candidatos que podrían terminar ocupando esa plaza.

Los terceros ubicados actualmente en los grupos involucrados son:

Escocia (Grupo C): 3 puntos, finalizó su primera fase.

(Grupo C): 3 puntos, finalizó su primera fase. Ecuador (Grupo E): 1 punto, le resta un partido.

(Grupo E): 1 punto, le resta un partido. Suecia (Grupo F): 3 puntos, le resta un partido.

(Grupo F): 3 puntos, le resta un partido. Cabo Verde (Grupo H): 2 puntos, le resta un partido.

(Grupo H): 2 puntos, le resta un partido. Senegal (Grupo I): 0 puntos, le resta un partido.

La clasificación provisional de los mejores terceros muestra a Suecia en una posición destacada con tres puntos y diferencia de gol equilibrada, mientras que Escocia también mantiene opciones. Sin embargo, varios grupos aún no concluyeron su actividad, por lo que la definición permanece abierta.

Chequia 0 - México 3: el triunfo se convirtió en un homenaje a Memo Ochoa - RESUMEN COMPLETO

Qué necesita México para jugar el quinto partido en el Mundial 2026

La expresión “quinto partido” se convirtió durante décadas en uno de los grandes objetivos del fútbol mexicano en las Copas del Mundo. Alcanzar esa instancia implica superar varias rondas eliminatorias y romper una barrera que históricamente resultó esquiva para el seleccionado nacional, explicaron en el comunicado.

Cuando la Copa del Mundo contaba con 32 selecciones, ese quinto partido hacía referencia al arribo a cuartos de final de la competencia.

Ahora, con 48 conjuntos y la nueva fase de dieciseisavos de final, la instancia a superar son los octavos de final. El combinado tricolor disputará los dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.