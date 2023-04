Canceló el delivery porque el chef se había cortado el dedo, pero le quisieron cobrar 20 dólares

escuchar

“Llegué al restaurante y el chef se cortó un dedo”, fue el mensaje que el conductor del servicio de delivery le envió a una joven que esperaba su pedido de pancakes desde hace horas. Como su orden “evidentemente no llegaría”, la canceló por instrucciones del repartidor, sin imaginar que después le harían un cobro inesperado. Su historia la compartió en un video de TikTok y se volvió viral.

En una grabación de más de dos minutos, la mujer estadounidense denunció que la plataforma le había cobrado 20 dólares por cancelar la orden, incluso a pesar de que no recibió la comida y se limitó a seguir las instrucciones. Según Sami Schubert, eran las ocho de la noche del domingo cuando le dio un antojo de comer pancakes, así que los pidió y espero a que se los llevaran.

Una mujer expuso que canceló su pedido, pero, aun así, le quisieron cobrar

El tiempo se prolongó, hasta que de pronto el trabajador de la plataforma de comida se puso en contacto con ella y le describió la escena que había afuera del local, con una ambulancia y sin pedidos porque el chef se había cortado un dedo. Entonces, contó Schubert, le aconsejó cancelar su orden, dado que era “evidente que no podrían terminarla”.

La joven aseguró que eso no fue lo que le disgustó porque sabía que era una situación inesperada, así que entró a su aplicación para cumplir con las instrucciones. Un momento más tarde, la notificación por una cuota de 20 dólares la dejó atónita. Era “la tasa de cancelación por causarle molestias al conductor del restaurante”.

Una odisea por un reembolso

Ahora, sin comida y sin dinero, se puso en contacto con la plataforma para explicarles lo que había sucedido. Este fue el primero de sus tres intentos. El servicio al cliente le contestó que nunca se deben cancelar las órdenes solo basándose en lo que diga el repartidor. El proceso adecuado es llamar a la plataforma, preguntarles y entonces tomar la decisión. Schubert explotó con esta respuesta. “No hicieron ningún servicio, no tenía comida en mi puerta. Es más que evidente que el restaurante pasa dificultades y que ni ellos ni el conductor me darán comida”, soltó en la grabación. “Su conductor me pidió que cancelara. Yo no lo decidí. Me dijeron que tenía que hacerlo y que nadie iba a recogerlo”.

La tiktoker incluso expuso en su video la guía oficial de las situaciones en las que era válido cancelar el pedido, misma que aparentemente le daba la razón. “El chef tuvo una lesión y no puede preparar mi comida, por lo tanto, no puedo recibirla y por eso deberían darme un reembolso”.

Según el relato de la usuaria, la conversación con la plataforma terminó abruptamente, por lo que exigió que se hiciera un seguimiento de su caso. Finalmente, le informaron que no tenía derecho a pedir dinero, en un mensaje que tampoco le daba la opción de responder.

Ya como último recurso, llamó por teléfono a los representantes del servicio al cliente. Aquí, en un trato más personal, le dijeron que se pondrían en contacto con el conductor para verificar que decía la verdad. Debido a que el teléfono sonó y nadie contestó la llamada, consideraron que mentía. Así fracasó su tercer intento.

La forma en la que recuperó su dinero

Sin la mediación de la plataforma, Schubert contactó a su banco para impugnar los cargos. Hasta el momento, la grabación suma más de 3000 comentarios en los que otros usuarios compartieron sus propias experiencias, incluyendo algunos que se identificaron como conductores.

“El lunes pedí un refresco a través de la aplicación y me dijeron que debía llegar en 15 minutos y no dejaban de retrasar el tiempo”, dijo uno. “Los conductores, por desgracia, no pueden cancelar pedidos. Lo digo como antiguo trabajador”, agregó otro.

Un tercero sumó: “Soy conductor y en las situaciones en las que no podemos recoger un pedido, el servicio nos indica que hay que decirle al cliente que cancele”.

Las aplicaciones de delivery son populares en Estados Unidos Unsplash

Luego de la respuesta masiva, la tiktoker confirmó que le habían regresado su dinero con créditos extra para futuros pedidos.

