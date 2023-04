Su hija la llamó desde el cuarto y cuando llegó se encontró con una escena insólita

escuchar

Muchas personas han sido testigos de cómo sus gatos mueven sus patas delanteras adelante y atrás justo para acomodarse antes de la siesta. Sin embargo, lo que encontró una madre al llegar a la habitación en la que estaba su hija la sorprendió. La mujer escuchó que la habían llamado, así que fue a revisar y vio tanto a su gato como a su bebé en una peculiar convivencia. Las respuestas de la comunidad virtual no se hicieron esperar, dado que muchos dejaron volar su creatividad y compartieron sus propias experiencias con sus felinos.

Una cuenta que se dedica a replicar historias virales de TikTok compartió este video de apenas nueve segundos. Lo primero que se escucha es la voz de una bebé, mientras que en las letras de la descripción indica: “Mi hija acaba de salir de la ducha y me gritó que viniera. Llegué al cuarto y encontré esto”. La cámara avanza desde el pasillo hasta la habitación. En un paneo, muestra a la pequeña recostada en su cama, mientras un gato negro le toca la espalda. Con un acercamiento, el felino voltea a ver a su dueña y ambos comparten una mirada por un breve segundo.

Este clip fue suficiente para desatar una ola de comentarios de todos los amantes de los gatos. Hasta el momento, el video suma más de 50.000 de estas reacciones. Como el término “Karen” es cada vez más común para todos los dueños de estas mascotas, no podía faltar entre las opiniones.

“No puede ser, el gato quiropráctico existe”, escribió una persona en la publicación. Otras incluso imaginaron la reacción de la mascota: “El gato: ‘saca cita, Karen. Ahora estoy con una clienta”. Así, hubo muchas más. “Mi gato solo me amasa la panza y yo lo que necesito es un masaje de espalda”; “Karen, siéntate. Enseguida me pongo contigo”; “A mí siempre me arañan, sería bueno un masaje en la espalda”; “Y yo tengo viviendo gratis a la mía”, escribieron los usuarios divertidos por el video.

Aunque no hubo más contexto, fue la comunidad virtual la que se encargó de darle el título de “gato masajista” al protagonista de este clip viral.

¿Por qué los gatos amasan?

Los científicos que estudian el comportamiento de los gatos nombran a la acción instintiva que hacen con las patas como “amasar”. Esta es una señal de que están relajados, consideró la Dra. Julia Albright, profesora asociada de medicina veterinaria en la Universidad de Tennessee, en una publicación de The Conversation. Este “amasado” suele producirse cerca de una persona favorita para ellos.

La práctica la hacen desde que son muy pequeños. Un gatito amasa el abdomen de su madre como una manera de indicarle que tiene hambre. Además de esta conducta, también suelen ronronear para llamar la atención. Con esto, piden a sus madres que se queden quietas para poder seguir amamantando.

Muchos gatos continúan amasando hasta la edad adulta. Según los veterinarios, significa que están tranquilos, contentos y listos para calmarse. También puede ser una forma de comunicación con las personas, para decirles que están felices con ellas.

