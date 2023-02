Compró un pan en una aplicación de delivery y se encontró con algo desagradable en el paquete: “Es alarmante”

escuchar

Pedir comida a través de una aplicación tiene tanto beneficios como riesgos, porque siempre puede suceder que el pedido no llegue en las mejores condiciones. Sin embargo, hay casos que son extremos. Un usuario compartió cómo le entregaron un paquete de pan, que tenía en el interior algo desagradable.

El usuario @NitinA14261863 expuso en Twitter lo que ocurrió en su último pedido de Blinkit, un servicio de delivery, pero con sede en la India. El hombre estaba antojado de un sándwich, así que se pidió pan. No obstante, su orden tenía adentro un animal muerto.

“La experiencia más desagradable con @letsblinkit, que entregó una rata viva dentro del paquete de pan ordenado el 1 de febrero de 2023. Esto es alarmante para todos nosotros. Si la entrega de diez minutos tiene ese contenido, prefiero esperar unas horas antes que tomar estos artículos”, dijo el afectado en su posteo, que acompañó de algunas imágenes y un video.

En el video se muestra al roedor al interior de la bolsa de pan

En la publicación, se ve al roedor dentro del plástico. Aunque se podría asumir que estaba muerto, porque la bolsa estaba completamente sellada, aún se movía. Según el relato del usuario, caminaba por el envoltorio de un lado a otro en un intento de salir. Después de su reclamo a la empresa, se deshizo del pan.

En su misma publicación, mostró algunas capturas de pantalla de la conversación con el departamento de servicio al cliente de la compañía. “Miren lo que entregaron hoy. Una rata viva dentro del paquete de pan”, decía el mensaje principal. Luego, probó su denuncia con un video.

Las personas que vieron la publicación no se quedaron calladas y comenzaron a etiquetar a la compañía para exigir una respuesta. En otros comentarios, compartieron sus propias experiencias:

“A veces entregan verduras rancias, a veces artículos dañados y, cuando reemplazan las verduras, por lo general son del mismo tipo”, dijo una persona. “Pedí manzanas de Cachemira y me trajeron manzanas del tamaño de un limón”, escribió otra. Algunas más especularon sobre la especie de roedor: “Parece una musaraña, no una rata. Sigue siendo increíble cómo entregan animales vivos. Espero que la hayas liberado después de grabar el video o por lo menos que te lo hayas quedado como mascota, ya que es un animal exótico, no una rata ordinaria”; “Dice que uses el contenido antes del 3 de febrero”; “No se realizan controles de calidad antes de entregar productos rancios o de mala calidad al usuario final. Es triste”, escribieron los usuarios en la publicación.

La publicación en la que se denunció la rata viva en el pan @NitinA14261863/Twitter

La respuesta de la empresa

Una vez que la empresa recibió la queja, se disculpó con el usuario y lamentó el “desafortunado incidente”. Según su justificación, el error lo tuvo la tienda en la que se adquirió el pan.

La aplicación de inmediato reaccionó en los comentarios del posteo @NitinA14261863/Twitter

“En Blinkit, nos apegamos a los más altos estándares de higiene y seguridad y estamos comprometidos a garantizar que cada cliente reciba solo productos y servicios de la mejor calidad. Entendemos que su confianza en nosotros es de suma importancia, y lamentamos mucho que esta situación haya sacudido esa confianza. Tomamos medidas rápidas y eliminamos de nuestra plataforma a la tienda asociada responsable de este problema”, afirmó la empresa.

LA NACION