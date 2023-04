Tocó a un guardia real frente al Palacio de Buckingham y su reacción sorprendió a todos

escuchar

Para los turistas, cruzarse con los guardias reales del Palacio de Buckingham es un acontecimiento. Es por eso que muchos aprovechan la oportunidad para sacar una foto durante el momento. Sin embargo, algunos se olvidan de guardar las formas. Recientemente, una mujer tocó accidentalmente a uno de ellos y este respondió de forma abrupta frente a todos.

El usuario @thekingsguardsofficial, que se dedica a publicar clips acerca de los guardias reales, compartió una grabación en la que aparece una turista frente al palacio de Reino Unido. Al parecer, había muchas personas afuera, dado que es también un destino turístico. Ella se colocó al lado del guardia para sacarse una fotografía, mientras que el hombre se quedaba inmóvil y con la mirada hacia al frente.

Todo cambió cuando la joven posó para la cámara, porque chocó contra el soldado y esto lo hizo reaccionar de inmediato. “No toque a los guardias del rey”, le gritó el hombre, con un tono contundente, que le provocó un susto. Aterrorizada, se apartó y se llevó una mano al pecho, como signo de sorpresa.

El video se volvió viral de inmediato, acumula 27,7 millones de reproducciones hasta el momento y miles de comentarios con todo tipo de opiniones. La situación provocó un debate, entre quienes creyeron que el guardia actuó correctamente y los que consideraron que había actuado con mala educación.

“La gente es imprudente, a ver si así aprenden”; “A mí me grita y yo lloro”; “Deberían avisar a los turistas que no deben acercarse, sería la mejor manera”; “Es turístico el lugar, pero ellos están trabajando, deberían respetarlos”; “Está trabajando, es un humano, no una estatua”; “Pobrecita, alguien que la abrace”; “Los guardias son muy impresionantes, no puedo esperar para verlos por mí mismo”; “¿Pero por qué tiene que gritar así? Relájate chico”, escribieron.

A pesar de que la policía es el órgano que está al cuidado de la familia real, estos guardias ya son un símbolo tradicional y característico de Inglaterra. Su presencia en el Palacio de Buckingham es un acto más ceremonial. Sin embargo, son soldados entrenados que siguen órdenes muy específicas.

De acuerdo con un protocolo explicado por el medio británico Metro, tienen permitido alertar con un grito a las personas que se crucen en su trayecto. Incluso, si no acatan la orden, pueden empujarlas para abrirse camino, además de apuntar con su rifle o espada a cualquier turista que se acerque a ellos de manera agresiva o sin permiso.

Según un vocero del ejército inglés, esto es para evitar accidentes, especialmente si los guardias van en caballo, porque los animales pueden ser impredecibles: “En ocasiones los soldados que realizan el servicio de guardia deben gritar fuerte para alertar al público si se acercan demasiado a los caballos”. También hay carteles en el perímetro que advierten de estas medidas.

