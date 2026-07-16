Canciller colombiano entrante habla de "desacralizar" la ONU

El próximo canciller colombiano, Omar Bula, un diplomático con una larga carrera en el seno de Naciones Unidas, invitó este jueves a "desacralizar" la organización, que a su juicio perdió neutralidad en los últimos años.

Nombrado hace menos de una semana por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Bula emprendió rápidamente su primera visita de trabajo junto a otros ministros entrantes en Washington.

El nuevo canciller asumirá su cargo después del 7 de agosto, una vez se constituya el gobierno de De la Espriella.

"Vi las Naciones Unidas desde el interior, y puedo verlas ahora desde el exterior. Dudé mucho inicialmente, cuando dejé la organización, en mis críticas", explicó Bula en un encuentro en un centro de análisis conservador en Washington, la Fundación Heritage.

"Pero ciertamente vi un giro muy claro, en las políticas de la ONU, que empezó a tomar partido, lo que claramente no es su misión", añadió.

Bula trabajó durante más de 20 años en organismos multilaterales, en especial en el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en cargos de responsabilidad en América Latina, Oriente Medio o África.

"La neutralidad de la ONU se ha visto muy afectada en la última década", afirmó sin dar más detalles.

"Lo que intento decirles a colombianos y latinoamericanos es que, habiendo trabajado en esas organizaciones, deberían desacralizarlas", dijo el nuevo jefe de la diplomacia colombiana.

"No deberían verlas como las que poseen la última palabra", indicó.

El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho de las críticas y las mofas a Naciones Unidas uno de sus ejes de política exterior, y ha sacado a Estados Unidos de numerosos organismos del sistema de la ONU.

Inspirado en buena parte en ese modelo populista y muy conservador, el derechista De la Espriella hizo campaña en la seguridad ciudadana, los valores que denomina de la civilización occidental y la lucha contra la criminalidad.

Esa campaña electoral chocó de frente con el gobierno de izquierda en el poder. El presidente saliente, Gustavo Petro, no ha reconocido la victoria de De la Espriella y dijo que no prevé asistir a la ceremonia de traspaso de poderes.

Bula reiteró el deseo del nuevo gobierno de volver a estrechar lazos con Washington, que en septiembre pasado le retiró la certificación de su lucha antidrogas.

Esa colaboración incluirá con toda probabilidad la inclusión de Colombia en el denominado Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional de Trump con unos 17 países.

"Hemos estado hablando esta semana con otros ministros de relaciones exteriores, los ministros afines. Pero también trataremos de trabajar con los que no piensan como nosotros", aseguró Bula.