Trump, contra las cuerdas: necesita la ayuda de Cornyn para que Blanche se convierta en fiscal general fijo

El pasado 8 de junio, el presidente Donald Trump nominó a Todd Blanche, su exabogado personal, para el cargo de fiscal general. Sin embargo, para asumir el puesto, primero debe aprobarse en el Senado. En ese proceso, el actual senador John Cornyn desempeña un rol importante, y su vínculo con el máximo mandatario podría poner en juego esa posibilidad.

El rol de John Cornyn para la asunción de Todd Blanche

Cornyn se mantendrá en el cargo hasta el 3 de enero de 2027. Por tanto, al continuar como miembro del Comité Judicial del Senado en lo que resta del año, su voto es decisivo para la asunción de Blanche como fiscal general fijo, según consignó NBC News.

John Cornyn se mantendrá en el cargo hasta el 3 de enero de 2027, por lo que será decisivo en el ascenso de Todd Blanche como fiscal general fijo Annie Mulligan - FR172050 AP

En ese contexto, debido a la estrecha mayoría republicana (53) y el reciente fallecimiento de Lindsey Graham, una recesión del partido (como la de Cornyn) podría afectar el nombramiento, que se estima para el 30 de julio.

“Las posibilidades de que Todd Blanche se convierta en fiscal general podrían depender de John Cornyn”, advirtió Politico en un análisis sobre la nominación del exabogado personal de Trump.

¿Qué opina John Cornyn sobre Todd Blanche?

Durante la audiencia de confirmación del 15 de julio, Cornyn presionó a Blanche sobre dos temas principales:

El fondo “antiarmamentisco”: Cornyn cuestionó la validez de un fondo de US$1800 millones creado para la lucha contra el armamentismo. Aunque Blanche afirmó que el fondo estaba “muerto” , el actual senador sospechaba que sigue siendo un “contrato ejecutable” que Trump podría reactivar mediante una demanda por incumplimiento.

Cornyn cuestionó la validez de un fondo de creado para la lucha Aunque Blanche afirmó que el fondo estaba , el actual senador sospechaba que sigue siendo un que Trump podría reactivar mediante una demanda por incumplimiento. Protecciones fiscales: el senador calificó como algo “inusual” que Blanche firmara un documento que prohíbe “para siempre” al IRS auditar las declaraciones de impuestos pasadas de Trump y su familia.

Cornyn cuestionó la validez de un fondo de US$1800 millones creado para la lucha contra el armamentismo Annie Rice - FR171627 AP

Después de la audiencia, el senador republicano declaró que “todavía no estaba decidido” respecto a apoyar a Blanche y que no sentía ninguna presión para decidir su voto antes de la fecha oficial.

“Sigo teniendo algunas preocupaciones, pero no voy a tomar ninguna decisión en este momento”, dijo el senador republicano con respecto a los periodistas fuera de la sala de audiencias, según consignó The Hill. “Voy a esperar hasta que votemos la confirmación”.

Vínculo entre Cornyn y Trump

En marzo del año pasado, Cornyn anunció su intención de buscar la reelección al Senado en Estados Unidos bajo la premisa de priorizar a los texanos al impulsar algunas medidas como el Laken Riley Act, que incluye la detención de “inmigrantes violentos”.

No obstante, para las primarias de Texas no contó con el apoyo de Trump, dado que decidió apoyar la candidatura de Ken Paxton, actual fiscal general del Estado de la Estrella Solitaria.

“El muy respetado fiscal general de Texas, Ken Paxton, un patriota que defiende ‘Estados Unidos primero’ y alguien que siempre me ha sido leal a mí y a nuestro increíble movimiento MAGA, se postula para el Senado en Estados Unidos, para representar un lugar que amo y gané tres veces”, escribió en su cuenta de Truth Social sobre el candidato republicano.

Tras conocer la decisión del presidente, Cornyn subrayó que votó por Trump “más del 99% de las veces” y que trabajó con él durante sus dos mandatos. No obstante, todo cambió.

John Cornyn catalogó el ataque al Capitolio como "horrible e indignante" X/@JohnCornyn

“El ataque contra el Capitolio fue horrible e indignante. Quienes planificaron y participaron en la violencia de ese día deben ser procesados ​​con todo el peso de la ley. Coincido con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi: se requiere una investigación similar a la del 11-S para evitar que esto vuelva a suceder”, dijo desde su cuenta de X.

Cornyn perdió la segunda vuelta de las primarias republicanas con el 32,6% de los votos. Ken Paxton lo superó con el 63,8% de los votos.