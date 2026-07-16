Los incendios de Canadá y Estados Unidos cubren Nueva York con una peligrosa nube de humo a días de la final del Mundial

NUEVA YORK.– El humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario provocó el jueves alertas sanitarias en Estados Unidos al extenderse hacia el sureste, pero se espera que un frente frío que llegará este fin de semana ayude ​a disipar ⁠la ⁠peligrosa niebla a tiempo para la final del Mundial que se disputará el domingo en la ​zona de Nueva York.

Se espera que más de 80.000 personas asistan ‌a la final del Mundial entre la selección de la Argentina, vigente ​campeona del mundo, España, la campeona ​de Europa, en el estadio al aire libre de Nueva York-Nueva Jersey, mientras que otras 50.000 personas verán el partido desde Central Park, en Manhattan.

Peligrosa nube de humo en Nueva York

Se prevé que el denso humo de varios grandes incendios forestales que arden en Canadá y Minnesota cubra amplias zonas de las regiones centro–norte y noreste de Estados Unidos esta semana, lo que expondrá a millones de personas a una peligrosa contaminación del aire.

Un día después de imágenes de un amarillo apocalíptico en la ciudad canadiense de Toronto, ahora los más afectados son los estados estadounidenses cerca de la frontera, incluidos Minnesota, Wisconsin, Michigan e Illinois.

Una persona se toma una selfie en el mirador Top of the Rock, en el Rockefeller Center, mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo Yuki Iwamura - AP

Estas condiciones pueden persistir al menos hasta el viernes, advirtieron las autoridades del estado estadounidense de Michigan, situado al sur de Ontario.

Según los datos más recientes, hay más de 130 incendios activos en el noroeste de Ontario, de los cuales al menos 60 están fuera de control.

Previsiones del clima para la final

La ciudad de Nueva York empezó a sentir los efectos de los incendios forestales esta semana y ​las autoridades locales emitieron una alerta, instando a los residentes a reducir la actividad física intensa al ⁠aire libre y a tomarse más descansos si se encuentran fuera de casa.

Una proyección con la leyenda "Final 19 de julio" se exhibe con el horizonte de Manhattan como telón de fondo durante el espectáculo de drones de la FIFA en Nueva York DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La calidad del aire ‌en Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, fue calificada el jueves como “insalubre para grupos sensibles” por varias plataformas de medición de la calidad del aire.

"Las zonas donde el humo es más denso pueden provocar problemas respiratorios. Por lo tanto, aquellas personas que sean un poco más sensibles o que padezcan problemas respiratorios quizá deban ‌permanecer en el interior el mayor tiempo posible", declaró a Reuters en una ⁠entrevista el meteorólogo de AccuWeather, Alex DaSilva.

Una representación visual del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se proyecta sobre el horizonte de Manhattan durante el espectáculo de drones de la FIFA en Nueva York DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

"El sábado va a llover mucho, ‌así que eso debería disipar gran parte del humo (...) El ⁠domingo por la mañana, creo que veremos cómo un ⁠frente frío atraviesa la zona, y eso debería disipar cualquier resto de humo que quede“, agregó el experto.

DaSilva señaló que, aunque los espectadores deberían intentar limitar al máximo sus actividades al aire libre el día antes de la final, cualquier riesgo sería menor ‌para cuando empiece el partido, el ​domingo a las 15.00 hora local (16.00 en la Argentina).

Temporada de incendios en América del Norte

Esta ha sido una temporada de incendios particularmente intensa y mortal en Estados Unidos. Actualmente arden alrededor de cuatro docenas de grandes incendios en 15 estados, desde Minnesota y Carolina del Norte hasta Colorado, Utah, Idaho, Oregon y California, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

La sequía prolongada y los niveles récord de baja acumulación de nieve se combinaron para crear condiciones propicias para un rápido crecimiento del fuego. Se han asignado más de 16.800 personas para combatir los incendios en todo el país.

Una persona con mascarilla cruza el Puente de Brooklyn, en Nueva York, mientras el humo de los incendios forestales en Canadá genera condiciones de escasa visibilidad ANGELA WEISS - AFP

El fuego ha quemado más de 9138 kilómetros cuadrados, más que el tamaño de los parques nacionales de Yellowstone y el Gran Cañón juntos, indicó la agencia.

En Minnesota, las autoridades advirtieron que los grandes incendios podrían arder durante meses. En Minneapolis, se prevé que la temperatura máxima del miércoles sea de 36°C y se preveían temperaturas por encima de los 32°C durante el resto de la semana.

“Bien podría ser que tengamos incendios importantes durante todo el verano hasta que tengamos nieve. La nieve sería algo bueno”, manifestó Patty Thielen, directora del Departamento estatal de Recursos Naturales.

Embarcaciones navegan por el East River cerca del Puente de Brooklyn, en Nueva York, mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo Alyssa Goodman - AP

Autoridades en Michigan y Wisconsin advirtieron a los residentes sobre problemas de calidad del aire que podrían durar días, y éstos se extendieron incluso hasta Maine, donde los residentes informaban de un color amarillento y amarronado en el cielo.

El jueves por la mañana, el monitor de la empresa IQAir situó a Detroit, Toronto, Mineápolis y Chicago como las ciudades más contaminadas del mundo.

Personas observan el horizonte de la ciudad de Nueva York, cubierto por el humo, desde Weehawken, Nueva Jersey Seth Wenig - AP

El intenso humo podría llegar incluso hasta Washington, hacia el mediodía del jueves.

En Canadá, las autoridades de Ontario solicitaron ayuda adicional al gobierno federal, sobre todo apoyo aéreo para evacuar comunidades remotas.

Los incendios forestales en el país han arrasado 1,9 millones de hectáreas este año, menos aún que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.

Agencias AP, AFP y Reuters