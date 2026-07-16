El día después de Argentina vs. Inglaterra: la reacción de los diarios mexicanos al triunfo de Messi por el Mundial 2026

La remontada histórica de Argentina frente a Inglaterra en el enfrentamiento por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta dejó repercusiones a lo largo de todo el planeta. En México, la mayoría de los medios destacó el espíritu deportivo y resiliente de los futbolistas argentinos, que ganaron con dos goles en los últimos minutos.

Qué dijeron los medios de México sobre Messi y la remontada de Argentina ante Inglaterra

Con un trasfondo marcado por el fútbol y la historia, el duelo entre el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y el de Thomas Tuchel fue de alta intensidad durante los 90 minutos. El triunfo de Argentina fue reflejado por los principales diarios mexicanos especializados en deporte.

Inglaterra perdió contra Argentina y disputará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 Bradley Collyer - PA Wire DPA

Récord destacó en primer lugar la actuación de Lionel Messi, a quien definió como “el cerebro que condujo una remontada con tintes históricos“. En ese sentido, enfatizó la resiliencia de un plantel que consiguió sobreponerse a las adversidades.

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“Cuando parecía que la eliminación estaba cerca, bastaron cinco minutos de inspiración de Lionel Messi para cambiar el destino“, escribió.

Por su lado, ESPN México resaltó que Argentina supo crecer con la tensión, mientras que Inglaterra se plantó en su cancha con el primer gol. “Inglaterra, que ya estaba muy atrás, se quedó sin armas para atacar en el mejor momento de Argentina. No pudo ni aguantar hasta el alargue: el corazón y buen fútbol de la Albiceleste fue coronado con el 2-1″, comentó.

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En esa línea, Marca México también enfatizó el corazón del equipo albiceleste, que disputará su tercera final en las últimas cuatro Copa del Mundo. “Argentina es finalista, y el bicampeonato es posible gracias a que el Rey resucitó. Messi va por la historia”, remarcó.

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Luego, sostuvo que el plantel al mando de Scaloni es “un equipo leyenda”. A su vez, sentenció que el partido fue “merecidamente ganado por Argentina, que tiene más corazón, más amor”.

Lionel Messi dio dos asistencias en el agónico triunfo de Argentina vs. Inglaterra y avanzó a la final del Mundial ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La final del Mundial 2026 tras el triunfo de Argentina vs. Inglaterra

El seleccionado argentino recibió el primer gol del partido a los 55 minutos, tras un centro de Morgan Rogers que fue conectado por Anthony Gordon a espaldas de Nahuel Molina. Sin embargo, a los 85 minutos Enzo Fernández marcó un gol fuera del área luego de recibir un pase de Messi.

En los 92 minutos, el astro argentino volvió a brillar y sacó un centro con su pierna inhábil para que Lautaro Martínez cabeceara frente al arco y llevara a la Selección a una nueva final de la Copa del Mundo.

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Con este resultado, Argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El duelo entre Messi y Lamine Yamal comenzará en los siguientes horarios de EE.UU.:

15 hs (ET)

14 hs (CT)

13 hs (MT)

12 hs (PT)

Para este duelo, la transmisión en inglés estará a cargo de FOX, mientras que en español lo televisará Telemundo. Además, los fanáticos podrán acceder al servicio de streaming en español de Peacock.

El historial entre Argentina y España en el Mundial

El único enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados fue un triunfo para Argentina por 2 a 1 en la Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966, según la página web oficial de la organización. El duelo tuvo lugar en la primera fecha del Grupo 2, y el doblete de Luis Artime sentenció el resultado.

En el marco de una nueva final del mundo, el historial completo entre la Albiceleste y la Roja es el siguiente:

España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso.

Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso.

España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso.

España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso.

España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso.

España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso.

España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso.

Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso.

España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso.

Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial.

España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso.

Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso.

Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso.

España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso.

Con estos antecedentes, hay seis triunfos para Argentina, seis para España y dos empates.