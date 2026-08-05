Candidato progresista Abdul El-Sayed gana primarias demócratas en Michigan, estado clave

El candidato de izquierda Abdul El-Sayed ganó las primarias demócratas celebradas el martes en Michigan para competir en noviembre por el Senado de EE.UU., según proyecciones difundidas el miércoles por NBC y CNN

La victoria de El-Sayed supone una derrota para el establishment demócrata, que respaldó a la veterana política Haley Stevens en esta lucha interna del partido para las elecciones legislativas de medio mandato

Este médico de 41 años hizo campaña contra la influencia de los grandes donantes y de las organizaciones proisraelíes en la política estadounidense

El vencedor demócrata en este estado de más de 10 millones de habitantes del norte del país se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers por un escaño que dejó vacante el demócrata Gary Peters

Los demócratas esperan recuperar la mayoría en el Senado en noviembre, y es clave este escaño en Michigan, donde el presidente Donald Trump triunfó en 2024

Estas primarias despertaron mucho interés

La victoria de El-Sayed corona al ala progresista de los demócratas, que ya ha logrado varios triunfos en primarias recientes en Nueva York y Colorado

Contó con el apoyo de varias figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez

Al anunciarse los resultados, el presidente Donald Trump ironizó sobre la victoria de un candidato al que califica de "comunista", y consideró que es "una noticia estupenda para los republicanos"

Abdul El-Sayed, por su parte, lanzó sin demora el martes por la noche un llamado a "recomponer" el campo demócrata, "sea cual sea la magnitud de nuestras discrepancias"