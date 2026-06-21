Canzone pega jonrón, Gilbert permite tres hits y Marineros vencen 3-1 a Medias Rojas

SEATTLE (AP) — Dominic Canzone conectó un jonrón, Logan Gilbert permitió una carrera con tres hits en 6 1/3 entradas y los Marineros de Seattle vencieron el domingo por 3-1 a los Medias Rojas de Boston.

Gilbert (6-4) ponchó a ocho y dio dos bases por bolas.

El juego estaba sin anotaciones en la segunda entrada cuando Canzone conectó un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo, al lado contrario, ante Payton Tolle (3-5), su 12 cuadrangular de la temporada.

Los Medias Rojas empataron el juego 1-1 en la tercera cuando Nate Eaton conectó su primer jonrón de la temporada a la grada superior del jardín izquierdo.

Canzone bateó un rodado para out por elección del fildeador que impulsó al dominicano Julio Rodríguez en la sexta.

Gabe Speier, Eduard Bazardo y el mexicano Andrés Muñoz cerraron por Boston con 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras, y Muñoz lanzó una novena en blanco para su 13 salvamento.

Tolle permitió tres carreras con seis hits en seis entradas. Ponchó a dos y otorgó dos bases por bolas.

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