Influirá en los migrantes: qué se sabe de la reforma electoral que Trump quiere aplicar este 2026 en EE.UU.

La SAVE Act se presenta como un proyecto para endurecer los requisitos de acceso al sistema federal. La propuesta de la reforma electoral que impulsa Donald Trump busca imponer mayor verificación documental sobre la ciudadanía al momento de votar.

Qué cambios electorales traería la Ley SAVE

La iniciativa exigiría que todo ciudadano presente documentación oficial con fotografía para poder emitir el voto en elecciones federales.

Donald Trump volvió a pedir por la aprobación de la SAVE Act Trump en Truth Social

Además, según dijo el propio Trump en la red social Truth Social, también sería obligatorio presentar una prueba de ciudadanía para ejercer el derecho al voto. La intención sería volver más estrictos los controles para la participación de migrantes en los comicios.

Además, el proyecto legislativo eliminaría las boletas de voto por correo. Solo personas con enfermedades, discapacidades, que estén en el servicio militar o se encuentren de viaje podrían utilizar esa vía.

Qué falta para que se apruebe la Ley SAVE en EE.UU.

Actualmente, el proyecto SAVE enfrenta un escenario complejo dentro del Congreso debido a la falta de apoyo en el Senado, según consignó Axios. Legisladores republicanos reconocieron que la iniciativa todavía no cuenta con las voluntades necesarias para avanzar formalmente hacia una votación definitiva.

El presidente presiona para que el Congreso apruebe la ley con urgencia rumbo a los comicios del 3 de noviembre. Sin embargo, no existe una fecha confirmada para su votación, ya que el proyecto está en un punto muerto.

Alex Padilla rechaza la Ley SAVE America

Las estrategias de Trump para buscar la aprobación de la Ley SAVE

El presidente Trump implementó diversas estrategias para intentar que el proyecto se transformara finalmente en una ley vigente.

Según Axios, exigió en múltiples ocasiones la eliminación del filibusterismo, nombre que engloba una serie de tácticas de obstrucción legislativa, dentro del Senado. Esto se puede lograr mediante una votación en la que se determina terminar el debate y votar un proyecto.

El presidente Donald Trump presiona para que la ley SAVE se apruebe antes de las elecciones generales del 3 de noviembre MANDEL NGAN - AFP

En otro posteo de la misma plataforma, el mandatario enfatizó: “No está en juego el Partido Republicano, sino nuestro país. Acaben con el filibusterismo y aprueben inmediatamente la ley”

Además, el mandatario amenazó con consecuencias relacionadas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) si el proyecto legislativo no progresaba satisfactoriamente. También intentó condicionar la aprobación de otros paquetes legislativos al asegurar que no firmará ninguna medida hasta lograr el avance de la ley.

Otra estrategia planteada implicó incorporar la propuesta dentro de un paquete legislativo presupuestario más amplio. Sin embargo, las normas del Senado dificultan la implementación de este mecanismo específico al tratarse de un tema electoral.