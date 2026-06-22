Abelardo de la Espriella arrasó en EE.UU.: la contundente diferencia que logró en las elecciones de Colombia 2026

Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se impuso en el preconteo de la segunda vuelta presidencial de Colombia este domingo 21 de junio con un resultado nacional ajustado, de menos de un punto porcentual sobre Iván Cepeda. Entre los colombianos que votaron en Estados Unidos, sin embargo, la diferencia fue mucho mayor: según el boletín 37 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 98,88 % de las mesas habilitadas en el país informadas (976 de 987), De la Espriella obtuvo 178.303 votos, equivalentes al 80,79% de los sufragios válidos emitidos en territorio estadounidense, frente a 40.223 votos de Cepeda, un 18,22%. El escrutinio oficial, a cargo de la comisión escrutadora, aún debe cotejar estos resultados antes de la proclamación definitiva.

Por qué el voto colombiano en EE.UU. se inclinó hacia De la Espriella

Estados Unidos concentra la mayor cantidad de colombianos habilitados para votar fuera de su país: 454.262 personas, según datos de la Registraduría Nacional. La diferencia a favor de De la Espriella no es un fenómeno nuevo de esta segunda vuelta: ya en la primera ronda, celebrada el 31 de mayo, el candidato había obtenido 155.816 votos (72 %) frente a 32.324 de Cepeda en ese mismo territorio.

Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se impuso en el preconteo de la segunda vuelta presidencial de Colombia VANEXA ROMERO - AFP

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, explicó que la inclinación del electorado colombiano en Estados Unidos responde en parte a la presencia de empresarios y personas vinculadas a negocios, un perfil con mayor afinidad hacia la propuesta del presidente electo.

A esa composición del electorado se sumó el respaldo explícito de Trump, repetido en al menos tres mensajes públicos durante la campaña: el primero tras la primera vuelta del 31 de mayo, y otros el 10 y el 17 de junio.

De la Espriella cuenta con el apoyo de Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

En Truth Social, Trump calificó a De la Espriella de líder “inteligente, fuerte y tenaz” y prometió que, si ganaba, Colombia contaría “con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”. También llamó a Cepeda “marxista de izquierda radical” y pidió directamente a los colombianos votar por De la Espriella, un mensaje que llegó con particular fuerza a una comunidad que vive bajo la administración del propio Trump.

La controversia que generó el respaldo de Trump entre los colombianos en Estados Unidos

El involucramiento del mandatario estadounidense no pasó inadvertido entre la diáspora. Un grupo de 20 congresistas demócratas, encabezados por el representante Jim McGovern, calificó las declaraciones de Trump como una injerencia incompatible con los principios de no intervención en elecciones extranjeras.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los dos candidatos que compitieron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia AFP

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pidió públicamente a Trump no intervenir en la campaña y advirtió que la legislación colombiana prohíbe los aportes y apoyos extranjeros en procesos electorales. Para los colombianos radicados en EE.UU., el debate se sumó a la discusión interna sobre el peso del respaldo de Washington en una decisión que, en última instancia, tomaron en las urnas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.