Elecciones en Colombia 2026: quién es Abelardo “El Tigre” de la Espriella, el presidente electo aliado de Trump

Este 21 de junio se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Minutos después del cierre de urnas, se conoció que Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, se impuso frente a Iván Cepeda en el conteo preliminar y será el nuevo presidente del país.

Resultados oficiales de las elecciones en Colombia

“El Tigre”: quién es Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia

De la Espriella nació en Bogotá en 1978, pero creció en Montería. Se graduó de abogado en la Universidad Sergio Arboleda y fundó en 2002 su bufete De la Espriella Lawyers, que opera en Colombia y Miami.

Abelardo de la Espriella se define a sí mismo como un "creador polifacético" Fernando Vergara - AP

“La firma se ha consolidado como un referente en el ámbito jurídico al ofrecer un portafolio completo y competente de servicios legales y empresariales”, cita el sitio web del bufete.

El abogado tiene triple nacionalidad (colombiana, estadounidense e italiana) y es reconocido por haber liderado algunos de los casos judiciales más mediáticos de Colombia.

Nicolás Maduro, izquierda, y Alex Saab durante un evento para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1958 en el que el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derrocado, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesus Vargas, Archivo) Jesus Vargas - AP

Entre sus clientes estuvo Álex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela (cuya nacionalidad siempre fue controversial), quien ha sido señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro y recientemente fue extraditado de Colombia a Estados Unidos. De la Espriella afirma haberse desvinculado de él en 2021.

Candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y sus propuestas de campaña

De la Espriella oficializó su candidatura el 16 de julio del año pasado mediante la inscripción de su comité promotor ante la Registraduría.

Su candidatura parte del movimiento Defensores de la Patria, el cual describe como un “escudo ciudadano” frente al abuso de poder y la corrupción.

“Yo no he venido aquí a darme las manos con todo el mundo y abrazarme con los enemigos de la República”, dijo en un video donde anunció su candidatura.

Su programa de gobierno, denominado “Patria Milagro”, se estructura en más de diez pilares con el objetivo de “reconstruir la nación”, entre los que se destacan:

Seguridad y justicia

Guerra contra el narcotráfico: propone destruir 330 mil hectáreas de cocaína mediante el regreso de la fumigación aérea, erradicación manual y extradición.

Economía

Desarrollo: prevé un crecimiento anual del 7% , de acuerdo con los modelos de Corea del Sur y Singapur.

prevé un , de acuerdo con los modelos de Corea del Sur y Singapur. Reducción del estado: propone recortar el aparato estatal en una cuarta parte y eliminar la “nómina paralela”.

propone recortar el aparato estatal en una cuarta parte y eliminar la Alivio tributario: plantea reducción de la carga impositiva, eliminación de trámites innecesarios y supresión del impuesto del 4x1000, un tributo colombiano en el que el Estado cobra cuatro pesos por cada 1000 pesos movidos en transacciones financieras.

Anticorrupción y reforma institucional

Blockchain: propone implementar tecnología blockchain en todos los procesos de contratación pública para 2030 para evitar alteraciones.

propone implementar en todos los procesos de contratación pública para 2030 para evitar alteraciones. Bloque de búsqueda contra la corrupción: prevé generar una unidad especial dirigida a la persecución de recursos de forma ilícita.

Abelardo de la Espriella prevé un crecimiento anual del 7% en Colombia Fernando Vergara - AP

Educación y campo

Educación: propone la creación de la “Universidad Virtual en Casa” , entrega de computadores, conectividad gratuita e implementación de la evaluación docente.

propone la creación de la , entrega de computadores, conectividad gratuita e implementación de la evaluación docente. Revolución Rural: prevé expandir la frontera productiva en dos millones de hectáreas y crear la Escuela de Emprendedores Rurales.

Política exterior

Relación con EE.UU. e Israel: busca alinearse con el “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas, en inglés) de Donald Trump y restablecer lazos con Israel.

busca alinearse con el (Shield of the Americas, en inglés) de Donald Trump y restablecer lazos con Israel. Venezuela: prevé romper relaciones con el régimen venezolano hasta que se celebren elecciones democráticas.

Resultados de la primera vuelta electoral en Colombia

Con el 100% de las mesas escrutadas, De la Espriella lideró la contienda con el 43,74% de los votos. Cepeda le siguió con el 40,90%.

Debido a que ningún candidato consiguió la cantidad de votos necesaria (más del 50%) para ganar en primera vuelta, los colombianos volvieron a las urnas el pasado 21 de junio.

Vínculo de Abelardo de la Espriella con Donald Trump

El abogado cuenta con el respaldo de Donald Trump. Poco después de conocerse el liderazgo de De la Espriella en la primera vuelta, el republicano aseguró que tendría un “éxito rotundo” como presidente.

“¡Felicitaciones al candidato colombiano, “El Tigre”, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha por su gran país y los ama, al igual que yo a Estados Unidos de América“, dijo desde su cuenta de Truth Social.

Luego agregó: “Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público! Es un honor para mí brindarle mi respaldo total e incondicional”.

Abelardo de la Espriella le agradeció a Donald Trump por su apoyo de cara a las elecciones generales X/@ABDELAESPRIELLA

Poco después de la publicación, De la Espriella no tardó en responder: “Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump. Sé que en la era de El Tigre haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos”, señaló en su cuenta de X.

La congresista republicana María Elvira Salazar también expresó su respaldo a “El Tigre” antes de que se conocieran los resultados de la primera vuelta. A través de un video en redes sociales, lo catalogó como un “amigo personal” que se vincula con los intereses de Estados Unidos.

Elecciones en Colombia: María Elvira Salazar revela a qué candidato presidencial apoya para este domingo

“Abelardo de la Espriella vivió en mi distrito número 27 y es ciudadano norteamericano. Por tanto, Estados Unidos quiere lo mejor para Colombia, un intercambio comercial y una afinidad ideológica“, señaló, en relación con el candidato de 47 años.

La disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

A lo largo de la campaña electoral, De la Espriella tuvo cruces con Cepeda. En algunas de sus publicaciones, acusó al candidato de izquierda de defender a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de defender a la FARC AP

“No vengas a sacar provecho electoral de las encerronas de los políticamente correctos cuando tu conciencia y tu carrera política están manchadas de sangre”, dijo desde su cuenta de X.

El pasado 11 de junio, Cepeda denunció a De la Espriella ante la Corte Penal Internacional por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Ivan Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito X/@IvanCepedaCast

“La denuncia contiene nuevas pruebas de presuntos vínculos del candidato presidencial con la organización narcoparamilitar AUC”, destacó un comunicado de Cepeda en su cuenta de X.

Poco después de conocerse la acusación, “El Tigre” le respondió también en su cuenta de X: “Cortinas de humo: entraste en pérdida, Cepeda”.

Cuándo asume la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella toma posesión del cargo el próximo 7 de agosto. Esta fecha fue establecida en la Constitución Política de 1886 y, aunque se promulgó una nueva Constitución en 1991, se trata de una tradición que se mantuvo.

Históricamente, el 7 de agosto se conmemora la Batalla de Boyacá, el enfrentamiento más importante durante la Guerra de Independencia en Colombia.