Capdevila, campeón del mundo 2010, pide ayuda para viajar a la final del Mundial

El exfutbolista español Joan Capdevila, campeón del mundo con la Roja en Sudáfrica 2010, lanzó un llamado en sus redes sociales para poder viajar a EE.UU. y presenciar la final mundialista, luego de que le hayan denegado el ESTA.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA", lanza en su mensaje Capdevila, lateral izquierdo titular en la final de Johannesburgo.

"¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", añade el exjugador.

Otros miembros de aquel equipo campeón, como Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández o David Villa ya se han dejado ver en las últimas semanas en algunos partidos de la selección española, que el domingo disputará su segunda final mundialista contra Argentina.

"No me puedo creer que no me permitan entrar en EE.UU.... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol...", insiste el exjugador, que no explica el motivo por el que las autoridades estadounidenses le han denegado el ESTA (acrónimo de Electronic System for Travel Authorization), un permiso necesario para poder entrar en territorio norteamericano.

Capdevila acaba su mensaje lanzando un llamamiento al gobierno español o a cualquier ciudadano que le pueda ayudar. "Os lo agradeceré en el alma de por vida", concluye.