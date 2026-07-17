“No pueden usar el documento extranjero para solicitar la ESTA”: aviso del DOS para estadounidenses con doble ciudadanía

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) recordó a las personas con doble nacionalidad que deben llevar su pasaporte estadounidense para entrar y salir del territorio nacional. Además, indicó que no pueden utilizar el documento extranjero para solicitar la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

Los estadounidenses que soliciten la ESTA con pasaporte extranjero pueden ser rechazados

A través de un mensaje en redes sociales, el DOS emitió un aviso para personas que tienen doble nacionalidad. “Los ciudadanos estadounidenses deben entrar y salir del país con un pasaporte de EE.UU.”, remarcó la entidad en primer lugar.

El Departamento de Estado emitió un aviso en el que indicó que las personas con doble ciudadanía deben utilizar su pasaporte americano para solicitar la ESTA @TravelGov

En esa línea, la autoridad fue concreta sobre el uso de documentación para la ESTA: “Los ciudadanos de EE.UU. que tengan dos ciudadanías no deben usar su pasaporte extranjero para solicitar una Autorización Electrónica de Viaje”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechaza o cancela rutinariamente las ESTA para ciudadanos de EE.UU. que usen un pasaporte extranjero, según las autoridades.

Qué es la ESTA y quiénes la pueden solicitar

La ESTA es una autorización de viaje exclusiva para los ciudadanos de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa y funciona para abordar un viaje hacia Estados Unidos.

Como regla general, permite una estadía de hasta 90 días por visita, y debe transcurrir un tiempo razonable entre cada viaje. En caso de sospechar que hay un intento de residir en el país norteamericano, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) puede rechazar la entrada.

Las autoridades estadounidenses suelen rechazar las solicitudes de ESTA de estadounidenses que no utilicen el pasaporte americano Travel.gov

Además, este documento tiene una validez de dos años o hasta que expire el pasaporte, lo que ocurra primero.

La ESTA, según informa el gobierno en su sitio web oficial, se utiliza para determinar si el viaje supone algún riesgo para la seguridad o las fuerzas del orden. Quienes ya lo tengan, deben renovarlo en los siguientes casos:

Cambio de pasaporte, nombre o país de ciudadanía.

Se modificaron circunstancias, por ejemplo, si es condenado por un delito de vileza moral o si contrae una enfermedad contagiosa. Esto puede requerir que el viajero obtenga una visa.

Las reglas y advertencias del DOS para personas con doble ciudadanía

Al margen de las reglas correspondientes a la ESTA, el DOS comparte en su portal oficial los siguientes datos a tener en cuenta para quienes tienen doble nacionalidad en EE.UU.:

Requisitos de entrada y salida : al viajar a un país donde la persona posee la nacionalidad estadounidense y la de esa nación, es posible que necesite usar un documento de ese país. También podría ser necesario presentar una identificación adicional. Algunos gobiernos imponen restricciones a todos los ciudadanos que salen.

: al viajar a un país donde la persona posee la nacionalidad estadounidense y la de esa nación, es posible que necesite usar un documento de ese país. También podría ser necesario presentar una identificación adicional. Algunos gobiernos imponen restricciones a todos los ciudadanos que salen. Prohibiciones de salida: algunos países pueden imponer prohibiciones de salida a ciertas personas como alternativa a la detención penal o en casos de disputas civiles o familiares. Si bien suelen ser rutinarias, en raras ocasiones pueden utilizarse de forma coercitiva contra personas que no enfrentan cargos. Pueden emplearse para obligar a un socio o familiar bajo investigación a regresar del extranjero.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.