“No pueden usar el documento extranjero para solicitar la ESTA”: aviso del DOS para estadounidenses con doble ciudadanía
Se trata de la autorización exclusiva para viajeros de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa
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El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) recordó a las personas con doble nacionalidad que deben llevar su pasaporte estadounidense para entrar y salir del territorio nacional. Además, indicó que no pueden utilizar el documento extranjero para solicitar la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).
Los estadounidenses que soliciten la ESTA con pasaporte extranjero pueden ser rechazados
A través de un mensaje en redes sociales, el DOS emitió un aviso para personas que tienen doble nacionalidad. “Los ciudadanos estadounidenses deben entrar y salir del país con un pasaporte de EE.UU.”, remarcó la entidad en primer lugar.
En esa línea, la autoridad fue concreta sobre el uso de documentación para la ESTA: “Los ciudadanos de EE.UU. que tengan dos ciudadanías no deben usar su pasaporte extranjero para solicitar una Autorización Electrónica de Viaje”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechaza o cancela rutinariamente las ESTA para ciudadanos de EE.UU. que usen un pasaporte extranjero, según las autoridades.
Qué es la ESTA y quiénes la pueden solicitar
La ESTA es una autorización de viaje exclusiva para los ciudadanos de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa y funciona para abordar un viaje hacia Estados Unidos.
Como regla general, permite una estadía de hasta 90 días por visita, y debe transcurrir un tiempo razonable entre cada viaje. En caso de sospechar que hay un intento de residir en el país norteamericano, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) puede rechazar la entrada.
Además, este documento tiene una validez de dos años o hasta que expire el pasaporte, lo que ocurra primero.
La ESTA, según informa el gobierno en su sitio web oficial, se utiliza para determinar si el viaje supone algún riesgo para la seguridad o las fuerzas del orden. Quienes ya lo tengan, deben renovarlo en los siguientes casos:
- Cambio de pasaporte, nombre o país de ciudadanía.
- Se modificaron circunstancias, por ejemplo, si es condenado por un delito de vileza moral o si contrae una enfermedad contagiosa. Esto puede requerir que el viajero obtenga una visa.
Las reglas y advertencias del DOS para personas con doble ciudadanía
Al margen de las reglas correspondientes a la ESTA, el DOS comparte en su portal oficial los siguientes datos a tener en cuenta para quienes tienen doble nacionalidad en EE.UU.:
- Requisitos de entrada y salida: al viajar a un país donde la persona posee la nacionalidad estadounidense y la de esa nación, es posible que necesite usar un documento de ese país. También podría ser necesario presentar una identificación adicional. Algunos gobiernos imponen restricciones a todos los ciudadanos que salen.
- Prohibiciones de salida: algunos países pueden imponer prohibiciones de salida a ciertas personas como alternativa a la detención penal o en casos de disputas civiles o familiares. Si bien suelen ser rutinarias, en raras ocasiones pueden utilizarse de forma coercitiva contra personas que no enfrentan cargos. Pueden emplearse para obligar a un socio o familiar bajo investigación a regresar del extranjero.
- Asistencia limitada de EE.UU. en el extranjero: las autoridades locales podrían no reconocer la nacionalidad estadounidense de la persona si también es ciudadana de ese país. Esto es más frecuente si no ingresó con su identificación estadounidense. Incluso si solicita a la policía que notifique a la embajada o consulado de EE.UU., es posible que no lo haga. Además, es probable que los funcionarios consulares estadounidenses no tengan acceso a cierta información.
- Servicio militar: las personas con doble nacionalidad podrían tener que prestar servicio en el país extranjero del que son ciudadanas. Esta obligación puede imponerse inmediatamente al llegar o al intentar salir.
- Registro: en algunos países, es posible que deba registrar las otras nacionalidades.
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