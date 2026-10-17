El DMV de Carolina del Norte lo hizo oficial: no habrá más stickers en las matrículas desde octubre

A partir del 1° de octubre, el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (DMV, por sus siglas en inglés) eliminó la emisión de stickers para matrículas y tarjetas impresas de registro para modernizar el sistema estatal. Con esta modificación, los conductores ya no reciben documentación física automática, sino que pueden descargar un PDF gratuito en sus teléfonos o imprimirlo por su cuenta.

La eliminación de los stickers en las matrículas de Carolina del Norte en octubre

En su sitio web oficial, el DMV de Carolina del Norte anunció la adopción de un sistema de registro totalmente electrónico. De esta manera, eliminó la necesidad de calcomanías para placas de matrícula y tarjetas de registro impresas. La transición responde al objetivo de la autoridad estatal de reducir el fraude vinculado a las calcomanías y generar ahorros administrativos significativos.

A partir de la supresión de los stickers, los conductores ya no reciben documentación física automática del DMV de Carolina del Norte Imagen ilustrativa generada con IA

Bajo la nueva modalidad, los propietarios de vehículos reciben su comprobante de registro en un formato PDF gratuito que pueden almacenar en sus dispositivos móviles o imprimir de forma independiente. Para aquellos automovilistas que prefieran contar con una versión física expedida por el estado, existe la alternativa de solicitar una tarjeta impresa por un costo de cinco dólares, ya sea en una agencia de placas o por correo.

En cuanto al control vehicular, los conductores ya no tienen la obligación de portar un documento impreso en el automóvil. Ahora, los agentes de policía verifican el estado del registro de manera electrónica a través de sus bases de datos. Además, el DMV aclaró que los oficiales nunca solicitarán al conductor que entregue su teléfono móvil para comprobar el registro.

Aunque la tarjeta digital es reconocida en la mayoría de las entidades del país, el organismo sugiere descargar o imprimir una copia de respaldo antes de realizar viajes a otros estados.

La oficina abierta recientemente por el DMV de Carolina del Norte con quioscos exprés

Cómo solicitar el comprobante de registro al DMV de Carolina del Norte

Los conductores pueden descargar a través del sitio web oficial de la agencia un PDF gratuito para guardar en su dispositivo o imprimir. Para hacerlo, deben ingresar los siguientes datos:

El número de su placa.

Los últimos cinco dígitos del número de título de su vehículo.

Esta información se puede encontrar en su aviso de renovación o por medio del portal MiDMV. Aquellos que tengan problemas para descargar una copia en PDF de su tarjeta de registro desde el sitio web pueden comunicarse con las autoridades por las siguientes vías:

Por teléfono al marcar el 919-715-7000 de lunes a viernes de 8 a 17 hs.

En línea al enviar un mensaje de consulta a través del portal web de contacto del DMV.

Las obligaciones de registro de los conductores tras la eliminación de stickers

En el mensaje, el DMV resaltó que la supresión de los stickers no elimina las responsabilidades tributarias y legales de los usuarios. “Aún debe renovar su registro anualmente y pagar todas las tarifas e impuestos requeridos a tiempo. De no hacerlo, podría incurrir en recargos por mora, multas, acumulación de intereses y/o acciones de cobro”, advirtieron las autoridades.

De este modo, los propietarios deben continuar con la renovación anual, mantener la cobertura de seguro continua, someter el vehículo a las inspecciones periódicas de seguridad y emisiones requeridas y hacer el pago oportuno de los impuestos sobre la propiedad vehicular.

A pesar de la eliminación de los stickers, los conductores aun deben renovar su registro anualmente y pagar todas las tarifas e impuestos Eakrin Rasadonyindee - Shutterstock

Asimismo, las vías de renovación de registro en línea, en persona en una agencia de placas de matrícula, por correo y en un quiosco de autoservicio continúan disponibles.

Finalmente, la entidad aconsejó retirar las calcomanías antiguas a partir del 1° de octubre y anticipó que, para el año 2027, el registro estará disponible dentro de la aplicación NC Wallet junto con la identificación digital del conductor.