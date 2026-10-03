El DMV de Florida lo hizo oficial y ya empezó a emitir las nuevas licencias de conducir
El trámite puede realizarse de forma presencial; estará disponible en línea dentro de unas semanas
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El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comenzó la emisión de una nueva versión de la licencia de conducir en todo el estado el 30 de septiembre. Los documentos actualizados tienen características variadas según su categoría.
Cómo obtener las nuevas licencias de conducir en Florida
Los residentes del Estado del Sol con credenciales vigentes no necesitan reemplazar su documento de forma inmediata. Las licencias actuales mantienen su validez legal hasta la fecha de vencimiento impresa en el plástico.
La obligación de gestionar el nuevo formato aplica únicamente para las personas con documentos vencidos o que requieren modificar datos personales como la dirección.
En ese marco, los interesados en obtenerlo pueden realizar la solicitud presencial en todas las oficinas y centros de servicio autorizados del estado.
Para los trámites a distancia, la plataforma digital MyDMVPortal habilitará la opción de renovación en línea para los usuarios elegibles a principios de noviembre. El organismo estatal recomienda verificar los requisitos de identificación requeridos en el sitio web oficial antes de acudir a los centros presenciales.
Qué cambia en el nuevo diseño de la licencia de conducir
El nuevo plástico sustituye el formato anterior e incorpora nuevas medidas de seguridad contra la falsificación, como una tinta ultravioleta y datos redundantes. El anverso de la tarjeta exhibe el Castillo de San Marcos de San Agustín, una imagen de naranja en la letra inicial del estado y la figura de un manatí.
En el reverso, la credencial rinde homenaje a la Costa Espacial con una ilustración del transbordador Discovery e incluye el lema histórico Déjennos en paz. La estrella del sistema Real ID en la esquina superior derecha integra la silueta de un caimán de Florida.
Para diferenciar las categorías de los documentos, la estructura utiliza cuatro colores distintivos en la franja superior de la tarjeta:
- Encabezado verde: identifica la licencia de conducir no comercial estándar para conductores particulares.
- Encabezado azul: señala la licencia de conducir comercial para el transporte de carga e industria.
- Encabezado rojo: distingue la tarjeta de identificación oficial del estado para ciudadanos no conductores.
- Encabezado naranja: indica el permiso de aprendizaje para conductores principiantes en período de práctica.
Designaciones y símbolos que aparecen en la nueva licencia de conducir
Los documentos actualizados también tienen una serie de designaciones especiales que señalan condiciones médicas, licencias deportivas o estatus específicos de sus portadores. Ellas son:
- Sordo o con discapacidad auditiva: símbolo de oído cancelado para indicar problemas de audición en el titular.
- Discapacidad del desarrollo: letra D mayúscula.
- Navegante vitalicio de la FWC: ancla como aval de seguridad náutica otorgado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.
- Licencias vitalicias de la FWC: símbolos específicos para la caza de por vida, la pesca en agua dulce y la pesca en agua salada.
- Deportista de por vida de la FWC: emblema de cañas y armas cruzadas para los titulares de credenciales deportivas permanentes.
- Insulinodependiente: inscripción “INSULIN DEP”.
- Donante de órganos: corazón rojo con la palabra “Donor” para certificar la voluntad del titular.
- Veterano: palabra “Veteran” en tono azul para acreditar el servicio en las Fuerzas Armadas.
- Sanciones y registros especiales: identificadores específicos para depredadores sexuales, delincuentes sexuales y conductores con historial de faltas graves.