El DMV de Florida lo hizo oficial y ya empezó a emitir las nuevas licencias de conducir

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comenzó la emisión de una nueva versión de la licencia de conducir en todo el estado el 30 de septiembre. Los documentos actualizados tienen características variadas según su categoría.

Cómo obtener las nuevas licencias de conducir en Florida

Los residentes del Estado del Sol con credenciales vigentes no necesitan reemplazar su documento de forma inmediata. Las licencias actuales mantienen su validez legal hasta la fecha de vencimiento impresa en el plástico.

La obligación de gestionar el nuevo formato aplica únicamente para las personas con documentos vencidos o que requieren modificar datos personales como la dirección.

En ese marco, los interesados en obtenerlo pueden realizar la solicitud presencial en todas las oficinas y centros de servicio autorizados del estado.

Para los trámites a distancia, la plataforma digital MyDMVPortal habilitará la opción de renovación en línea para los usuarios elegibles a principios de noviembre. El organismo estatal recomienda verificar los requisitos de identificación requeridos en el sitio web oficial antes de acudir a los centros presenciales.

Qué cambia en el nuevo diseño de la licencia de conducir

El nuevo plástico sustituye el formato anterior e incorpora nuevas medidas de seguridad contra la falsificación, como una tinta ultravioleta y datos redundantes. El anverso de la tarjeta exhibe el Castillo de San Marcos de San Agustín, una imagen de naranja en la letra inicial del estado y la figura de un manatí.

Así se ve el nuevo diseño de la licencia de conducir en Florida FLHSMV

En el reverso, la credencial rinde homenaje a la Costa Espacial con una ilustración del transbordador Discovery e incluye el lema histórico Déjennos en paz. La estrella del sistema Real ID en la esquina superior derecha integra la silueta de un caimán de Florida.

Para diferenciar las categorías de los documentos, la estructura utiliza cuatro colores distintivos en la franja superior de la tarjeta:

Encabezado verde : identifica la licencia de conducir no comercial estándar para conductores particulares.

: identifica la licencia de conducir no comercial estándar para conductores particulares. Encabezado azul : señala la licencia de conducir comercial para el transporte de carga e industria.

: señala la licencia de conducir comercial para el transporte de carga e industria. Encabezado rojo : distingue la tarjeta de identificación oficial del estado para ciudadanos no conductores.

: distingue la tarjeta de identificación oficial del estado para ciudadanos no conductores. Encabezado naranja: indica el permiso de aprendizaje para conductores principiantes en período de práctica.

Los cuatro encabezados de las nuevas licencias e identificaciones en Florida FLHSMV

Designaciones y símbolos que aparecen en la nueva licencia de conducir

Los documentos actualizados también tienen una serie de designaciones especiales que señalan condiciones médicas, licencias deportivas o estatus específicos de sus portadores. Ellas son: