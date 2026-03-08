Celtics de Tatum resisten la remontada y vencen a los Cavaliers

Los Boston Celtics, con Jayson Tatum como refuerzo, resistieron la remontada de los Cleveland Cavaliers para ganar 109-98 este domingo en la NBA.

El choque entre el segundo (Boston) y el cuarto (Cleveland) de la Conferencia Este se inclinó rápidamente a favor de los Celtics, liderados por Jayson Tatum (20 puntos), quien regresó a la cancha el viernes tan solo 10 meses después de romperse el tendón de Aquiles derecho durante los playoffs.

Con la contribución de Jaylen Brown (23 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias), los Celtics lograron una ventaja de 26 puntos en el tercer cuarto, antes de que los Cavaliers remontaran en los últimos minutos del partido.

Donovan Mitchell (30 puntos), Evan Mobley (24 puntos) y James Harden (19 puntos, 10 asistencias) acercaron al equipo local a 10 puntos, pero fue en vano, en un partido que parecía de playoffs, a poco más de un mes de la fase final.