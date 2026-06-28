Centroamérica y el Caribe vuelven a pasar por un Mundial como comparsas

Las selecciones de Centroamérica y el Caribe han sumado tan solo un empate en el Mundial 2026, un nuevo fracaso para una región que no ve a uno de sus equipos pasar de la fase de grupos desde 2014.

Ni Panamá, ni Haití, ni Curazao lograron vencer ninguno de sus compromisos en Norteamérica y tuvieron que abandonar la competición de manera prematura, con un global de ocho derrotas, tres goles a favor y 21 en contra, en nueve partidos en total.

Tan solo Curazao, que se presentó por primera vez en una Copa del Mundo, fue capaz de rascar un sorpresivo empate sin goles ante Ecuador.

Los equipos centroamericanos y caribeños "todavía no están preparados, no tienen la capacidad de poder aspirar a una siguiente fase" en un Mundial, señaló a la AFP el exinternacional panameño Víctor René Mendieta.

La estructura del fútbol en la región "es totalmente débil" y la formación de jugadores "no está al nivel de la élite en Europa, Asia o África", por lo que "van a seguir sufriendo", salvo "algún tipo de sorpresa", añadió.

En casi un siglo de Mundiales, de Centroamérica solo Costa Rica, con seis participaciones, sabe lo que es pasar de la fase de grupos.

Lo hizo en Italia 1990 y, sobre todo, en Brasil 2014, cuando llegó hasta cuartos de final dejando en el camino a Italia, Inglaterra y Grecia.

Sin embargo, no pudo superar la primera fase ni en Rusia 2018 ni en Catar 2022 y en esta edición ni siquiera se clasificó.

Honduras, con tres participaciones, y Panamá y El Salvador, con dos cada uno, cayeron siempre a las primeras de cambio.

Los salvadoreños tienen el triste récord de encajar la mayor goleada en una Copa del Mundo: 10-1 ante Hungría en España 1982.

En el Caribe, solo Cuba logró llegar a cuartos en Francia 1938, en una competición a eliminación directa y sin fase de grupos.

Posteriormente, ni Jamaica, ni Trinidad y Tobago, ni Haití pasaron de la primera llave.

- Panamá, nuevamente de vacío -

Panamá tardó casi 90 años en clasificar por primera vez a un Mundial, el de Rusia 2018, donde acabó en último lugar sin puntos. Desde entonces, su evolución ha sido considerable, con sendos subcampeonatos en la Copa Oro 2023 y en la Liga de Naciones (2024-2025).

A Norteamérica llegó con el objetivo de hacer historia. Sin embargo, la baja por lesión de su jugador estrella, Adalberto Carrasquilla, y la falta de puntería condenaron al equipo, el único que no pudo anotar un solo gol en toda la primera fase.

Los canaleros, dirigidos por el seleccionador hispano-danés, Thomas Christiansen, hicieron buenas presentaciones ante Ghana y la Croacia de Luka Modric, pero perdieron por la mínima. Ante Inglaterra cayeron 2-0 y terminaron últimos del Grupo L.

"Panamá vino a este Mundial a competir y Panamá compitió (...) tal vez hemos tenido poca fortuna, porque con el rendimiento que ha tenido merecía algo más", dijo a la AFP el exinternacional panameño Julio Dely Valdés.

- Haití, pese a todo -

Haití, dirigida por el francés Sébastien Migné, llegó después de haber jugado toda la fase de clasificación como local en Curazao debido a la grave crisis que vive el país.

Sus aficionados se vieron restringidos para viajar por una prohibición del gobierno estadounidense de Donald Trump.

A días del debut, también se vieron obligados por FIFA a cambiar el diseño de su camiseta por una escena de guerra referente a su independencia. Toda una odisea.

Los haitianos, en el Grupo C, perdieron ante Escocia (1-0); cayeron goleados con Brasil (3-0) y dieron la batalla ante Marruecos (4-2), medio siglo después de que también perdieran sus tres duelos en Alemania 1974.

"Hemos conseguido que durante algunos días se hablara de Haití en términos positivos y elogiosos", pero "cuando tienes a Brasil y a Marruecos en el grupo, resulta complicado", declaró Migné.

- Curazao, único punto positivo -

Cuando Livano Comenencia empató temporalmente ante Alemania, el técnico de Curazao, Dick Advocaat, lloró de emoción, y con él los poco más de 180.000 habitantes del país más pequeño que ha jugado hasta ahora un Mundial.

La felicidad duró poco y Alemania ganó por 7-1.

A la siguiente fue la vencida y el equipo, con solo un jugador nacido en Curazao, logró un heroico empate con Ecuador, con un pletórico Eloy Room bajo palos que igualó el récord de paradas en una Copa del Mundo.

Al final, los caribeños perdieron con Costa de Marfil 2-0 para terminar colistas del Grupo E.

"El equipo se ha superado a sí mismo contra verdaderas potencias mundiales (...) hay que intentar aprovecharlo para seguir mejorando y ver si podemos encontrar todavía más jugadores que quieran jugar por Curazao", afirmó Advocaat.