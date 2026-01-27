Cerca de 2 millones de militares han sido baja en guerra en Ucrania, revela estudio

La invasión de Rusia a Ucrania ha causado cerca de dos millones de bajas militares, entre muertos, heridos y desaparecidos, de los dos países, según un estudio publicado el martes por un centro de reflexión estadounidense.

Las fuerzas de Moscú cargan con la mayor parte de las pérdidas, con hasta 325.000 muertos entre las 1,2 millones de bajas entre sus filas en los casi cuatro años que han pasado desde el comienzo de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés).

"Ninguna gran potencia ha sufrido ni remotamente cerca este número de bajas o muertes en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial", señaló el CSIS. "Las fuerzas rusas avanzan de manera notablemente lenta en el campo de batalla", agregó.

Ucrania también ha sufrido pérdidas significativas: entre 500.000 y 600.000 bajas, de las cuales entre 100.000 y 140.000 fueron muertes, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.

"Las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían ascender hasta 1,8 millones y alcanzar un total de dos millones para la primavera de 2026", indicó el CSIS.

La guerra también ha tenido un fuerte impacto en los civiles. De acuerdo con los observadores de Naciones Unidas, en 2025 hubo más muertes de civiles en Ucrania que en cualquier otro año, excepto 2022.

Más de 2.500 civiles murieron y alrededor de 12.000 fueron heridos el año pasado, señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU ha verificado cerca de 15.000 muertes de civiles desde 2022, aunque es probable que el total sea "considerablemente mayor".