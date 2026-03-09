Cerúndolo pierde ante el campeón Draper en Indian Wells
El argentino Francisco Cerúndolo cayó este lunes en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells frente al vigente campeón, el inglés Jack Draper, que tendrá como próximo rival a Novak Djokovic.
Draper, número 14 de la ATP, superó a Cerúndolo (20º) por 6-1 y 7-5 en apenas una hora y 18 minutos de juego.
Primera raqueta sudamericana en el ránking mundial, Cerúndolo no logró así repetir el gran paso del año pasado cuando progresó hasta los cuartos, donde se despidió frente al español Carlos Alcaraz.
El argentino, de 27 años, se mostró muy impreciso a lo largo de todo el partido, con 20 errores no forzados por 12 de su rival.
Tras un deficiente primer set, Cerúndolo dominó el segundo hasta colocarse 5-4 arriba y servir para forzar el desempate.
Pero varios errores y una doble falta ayudaron a que Draper resistiera con un quiebre y zanjara después el pase antes del tiebreak.
"Vine a este torneo sabiendo que quizás no tendría mi mejor tenis, y que las condiciones aquí son difíciles, pero hoy jugué bien y pude mantenerme fuerte cuando se requirió", se felicitó Draper, que había perdido sus dos duelos previos con Cerúndolo.
Draper, recién regresado al circuito tras meses lesionado, será el rival de octavos de Novak Djokovic.
"Para mí Novak es el mejor de la historia, todo el respeto para él por lo que hizo y sigue haciendo. Estoy deseando jugar ese partido", dijo Draper.