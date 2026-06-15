En qué canal de EE.UU. pasan el partido de España hoy en el Mundial 2026: transmisión en vivo
Los campeones de Europa abren el Grupo H ante Cabo Verde, que por primera vez en su historia disputa una Copa del Mundo
España abre su participación en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro inaugura el Grupo H y enfrenta a la vigente campeona de Europa, dirigida por Luis de la Fuente, con los Tiburones Azules de Pedro Brito, que disputan su primera Copa del Mundo en la historia del país.
Cómo ver España vs. Cabo Verde en Estados Unidos
- El debut de España ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta arrancará este lunes a las 12:00 PM (Este) y 9:00 AM (Pacífico).
- La transmisión en inglés estará a cargo de FOX, mientras que la cobertura en español llegará a través de Telemundo.
- Para quienes prefieran el streaming, el encuentro del Mundial 2026 se podrá seguir en vivo por Peacock (en español), FOX One y la Fox Sports App.
- El partido de España vs. Cabo Verde está disponible para los suscriptores de FuboTV, YouTube TV, Hulu Live TV y DirecTV.
España: talento joven frente a los fantasmas del pasado
El mediocampo comandado por Pedri, Rodri y Fabián Ruiz, sumado a la electricidad en las bandas de Lamine Yamal y Nico Williams, componen el núcleo de una selección española que llega con una pesada cuenta pendiente; desde que se coronó en Sudáfrica 2010, la Roja no ha logrado superar los octavos de final en un Mundial.
El equipo llega con la obligación de disipar las dudas sembradas en su último amistoso de preparación, donde empató 1-1 ante Irak en La Coruña el pasado 4 de junio.
Cabo Verde: la fortaleza del debutante en el Mundial 2026
El combinado dirigido por Pedro Brito, “Bubista”, arranca el torneo sin la presión de un historial que defender.
Cabo Verde se apoya en un bloque defensivo implacable que apenas recibió dos goles en toda la eliminatoria africana.
Ante la gran favorita del grupo, rascar cualquier punto será oro puro para sentar las bases de sus próximos compromisos.
El dato. Con solo 525 mil habitantes, Cabo Verde es el tercer país más pequeño en la historia en clasificar a una Copa del Mundo, superado únicamente por Curazao (156 mil) —que también debuta en esta edición— e Islandia (350 mil) en Rusia 2018.
La histórica hazaña llegó en su octavo intento, el 13 de octubre de 2025, tras golear 3-0 a Eswatini; una gesta de tal magnitud que el gobierno caboverdiano declaró medio día de asueto nacional para los festejos.
La segunda jornada se disputa el domingo 21 de junio, con España vs. Arabia Saudita en Atlanta (12 hs ET) y Uruguay vs. Cabo Verde en Miami (18 hs ET). El cierre del grupo está programado para el viernes 26 de junio.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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