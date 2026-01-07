Chevron interesada en los activos extranjeros de Lukoil

Chevron y Quantum Capital Group se han asociado para presentar una oferta por los activos de la petrolera rusa Lukoil en el extranjero, bloqueados por Washington en virtud de las sanciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania, según medios locales.

La oferta de las dos compañías estadounidenses es para adquirir toda la cartera empresarial de Lukoil en el extranjero, valorada en cerca de US$ 22.000 millones por la firma rusa, incluida la producción de petróleo y gas, las instalaciones de refinado y más de 2.000 gasolineras repartidas por Europa, Asia y Oriente Medio, informó el Financial Times.

Si tienen éxito, las dos empresas se repartirán los activos y mantendrán la propiedad y la explotación a largo plazo.

Con este último punto, las compañías tratan de convencer al gobierno de Donald Trump para que acepte su oferta, según el diario económico.

La oferta está liderada por Quantum.

El diario no informa del monto de la oferta.

El informe añade que estos activos de Lukoil también son del interés de la empresa de inversión estadounidense Carlyle y del fondo soberano de Abu Dabi, IHC.

Washington rechazó en noviembre la propuesta de la empresa suiza de comercio de energía Gunvor por considerarla una fachada del Kremlin.

Contactados por la AFP, Quantum y Chevron no respondieron de inmediato.