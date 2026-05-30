Primarias del 2 de junio: qué hay que saber de las elecciones en California, Nueva Jersey y otros estados
Varios estados definirán nombres para diversos cargos en los comicios del martes
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Las elecciones primarias del 2 de junio de 2026 se celebrarán en distintos estados y comenzarán el camino para renovar cargos federales, estatales y locales. La fecha incluirá contiendas de alto perfil en estados como California, Nuevo México, Iowa y Dakota del Sur, además de procesos legislativos y municipales en Nueva Jersey y Montana.
Elecciones en California: una carrera abierta para suceder a Gavin Newsom
El estado de California celebrará sus elecciones primarias el 2 de junio y las generales el 3 de noviembre de 2026. Según Ballotpedia, los votantes elegirán nombres para distintos niveles del gobierno estatal y federal.
Entre los cargos en juego aparecen:
- Cámara de Representantes de Estados Unidos
- Elecciones especiales del Congreso
- Gobernador
- Senado estatal
- Asamblea estatal
- Corte Suprema estatal
- Tribunales de apelación
- Juntas escolares
- Gobiernos municipales
La competencia más observada será la carrera para gobernador. El actual mandatario, Gavin Newsom, no puede volver a presentarse debido al límite de mandatos, lo que dejó una contienda abierta con 61 candidatos inscriptos.
Entre los principales candidatos demócratas aparecen:
- Xavier Becerra
- Katie Porter
- Thomas Steyer
- Antonio Villaraigosa
Aunque abandonaron la campaña, Eric Swalwell y Betty Yee permanecerán en la boleta electoral.
Por el Partido Republicano figuran nombres como:
La ciudad de Los Ángeles también tendrá una elección relevante para definir a su alcalde. Aunque los candidatos tienen afiliación partidaria, la votación es oficialmente no partidista.
Si un aspirante supera el 50% de los votos en junio, ganará directamente; de lo contrario, los dos más votados pasarán a noviembre.
Los principales candidatos son:
- Karen Bass, actual alcaldesa
- Spencer Pratt
- Nithya Raman
Nueva Jersey: elecciones con foco en el Congreso y las elecciones locales
En Nueva Jersey, las primarias del 2 de junio estarán concentradas en cargos federales y municipales. El estado no elegirá gobernador ni renovará su legislatura estatal durante 2026.
Los cargos que estarán en juego incluyen:
- Senado de Estados Unidos
- Cámara de Representantes
- Elecciones especiales del Congreso
- Juntas escolares
- Gobiernos municipales
Nuevo México: internas abiertas para gobernador y vicegobernador
Las elecciones de Nuevo México tendrán varias contiendas ejecutivas. El estado celebrará elecciones para cargos federales, judiciales y legislativos.
Entre las posiciones sometidas a votación aparecen:
- Senado de Estados Unidos
- Cámara de Representantes
- Gobernador
- Otros cargos ejecutivos
- Cámara estatal
- Elecciones legislativas especiales
- Corte Suprema estatal
- Tribunales de apelación
- Gobiernos municipales
- Medidas electorales
La carrera para gobernador no contará con un mandatario en funciones en búsqueda de la reelección. En la primaria demócrata competirán:
- Sam Bregman
- Debra Haaland
La primaria republicana tendrá como candidatos a:
- Gregg Hull
- Duke Rodriguez
- Doug Turner
Además, el estado elegirá candidatos para vicegobernador. En la primaria demócrata participarán:
- Maggie Toulouse Oliver
- Harold Pope Jr.
Por el Partido Republicano competirán:
- Aubrey Blair Dunn
- David M. Gallegos
- Manuel Lardizabal
Iowa: una primaria republicana numerosa en las elecciones del 2 de junio
Las elecciones de Iowa incluirán cargos estatales, legislativos y federales. El estado votará para gobernador, Senado federal, Cámara de Representantes y legislatura estatal.
En la primaria demócrata para gobernador solo aparece un candidato, Rob Sand, dado que las candidaturas de Julie Stauch y Paul Dahl fueron retiradas antes de la elección.
La primaria republicana tendrá cinco aspirantes:
- Eddie Andrews
- Randy Feenstra
- Zach Lahn
- Brad Sherman
- Adam Steen
Además, el libertario Nicholas Gluba ya figura como candidato para las elecciones generales de noviembre.
Dakota del Sur: una primaria republicana considerada estratégica
La elección para gobernador de Dakota del Sur será una de las competencias republicanas más observadas. Ballotpedia catalogó formalmente la primaria del 2 de junio como una “batalla”, debido a la intensidad de la disputa interna.
Entre los cargos sometidos a votación aparecen:
- Senado de Estados Unidos
- Cámara de Representantes
- Gobernador
- Senado estatal
- Cámara estatal
- Corte Suprema estatal
- Gobiernos municipales
La primaria republicana para gobernador tendrá cuatro candidatos:
- Larry Rhoden
- Toby Doeden
- Jon Hansen
- Dusty Johnson
La ley estatal establece que si ningún candidato supera el 35% de los votos, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta el 28 de julio.
La primaria demócrata fue cancelada por la cantidad de candidatos, por lo que Dan Ahlers avanzó directamente hacia la elección general. El independiente Terry Gleason también participará en noviembre.
Montana: renovación legislativa y judicial el 2 de junio
En Montana, las elecciones del 2 de junio estarán centradas principalmente en cargos legislativos y federales. Según la información difundida por Ballotpedia, el estado no tendrá elección para gobernador en 2026.
Los cargos que sí estarán en juego son:
- Senado de Estados Unidos
- Cámara de Representantes
- Senado estatal
- Cámara estatal
- Corte Suprema estatal
Estado por estado: horarios en que abren y cierran las urnas este 2 de junio
- Nueva Jersey: apertura a las 6hs local y cierre a las 20hs local
- California, Montana e Iowa: apertura a las 7hs local y cierre a las 20hs local
- Dakota del Sur y Nuevo México: apertura a las 7hs local y cierre a las 19hs local
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