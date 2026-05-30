Primarias del 2 de junio: qué hay que saber de las elecciones en California, Nueva Jersey y otros estados

Las elecciones primarias del 2 de junio de 2026 se celebrarán en distintos estados y comenzarán el camino para renovar cargos federales, estatales y locales. La fecha incluirá contiendas de alto perfil en estados como California, Nuevo México, Iowa y Dakota del Sur, además de procesos legislativos y municipales en Nueva Jersey y Montana.

Elecciones en California: una carrera abierta para suceder a Gavin Newsom

El estado de California celebrará sus elecciones primarias el 2 de junio y las generales el 3 de noviembre de 2026. Según Ballotpedia, los votantes elegirán nombres para distintos niveles del gobierno estatal y federal.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

Entre los cargos en juego aparecen:

Cámara de Representantes de Estados Unidos

Elecciones especiales del Congreso

Gobernador

Senado estatal

Asamblea estatal

Corte Suprema estatal

Tribunales de apelación

Juntas escolares

Gobiernos municipales

La competencia más observada será la carrera para gobernador. El actual mandatario, Gavin Newsom, no puede volver a presentarse debido al límite de mandatos, lo que dejó una contienda abierta con 61 candidatos inscriptos.

Entre los principales candidatos demócratas aparecen:

Aunque abandonaron la campaña, Eric Swalwell y Betty Yee permanecerán en la boleta electoral.

Por el Partido Republicano figuran nombres como:

La ciudad de Los Ángeles también tendrá una elección relevante para definir a su alcalde. Aunque los candidatos tienen afiliación partidaria, la votación es oficialmente no partidista.

Si un aspirante supera el 50% de los votos en junio, ganará directamente; de lo contrario, los dos más votados pasarán a noviembre.

Los principales candidatos son:

Nueva Jersey: elecciones con foco en el Congreso y las elecciones locales

En Nueva Jersey, las primarias del 2 de junio estarán concentradas en cargos federales y municipales. El estado no elegirá gobernador ni renovará su legislatura estatal durante 2026.

Los votantes de Nueva Jersey centrarán su participación exclusivamente en la renovación de escaños para el Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU. Allegra Boverman

Los cargos que estarán en juego incluyen:

Senado de Estados Unidos

Cámara de Representantes

Elecciones especiales del Congreso

Juntas escolares

Gobiernos municipales

Nuevo México: internas abiertas para gobernador y vicegobernador

Las elecciones de Nuevo México tendrán varias contiendas ejecutivas. El estado celebrará elecciones para cargos federales, judiciales y legislativos.

Entre las posiciones sometidas a votación aparecen:

Senado de Estados Unidos

Cámara de Representantes

Gobernador

Otros cargos ejecutivos

Cámara estatal

Elecciones legislativas especiales

Corte Suprema estatal

Tribunales de apelación

Gobiernos municipales

Medidas electorales

Nuevo México define a los sucesores para su gobernación

La carrera para gobernador no contará con un mandatario en funciones en búsqueda de la reelección. En la primaria demócrata competirán:

Sam Bregman

Debra Haaland

La primaria republicana tendrá como candidatos a:

Gregg Hull

Duke Rodriguez

Doug Turner

Además, el estado elegirá candidatos para vicegobernador. En la primaria demócrata participarán:

Maggie Toulouse Oliver

Harold Pope Jr.

Por el Partido Republicano competirán:

Aubrey Blair Dunn

David M. Gallegos

Manuel Lardizabal

Iowa: una primaria republicana numerosa en las elecciones del 2 de junio

Las elecciones de Iowa incluirán cargos estatales, legislativos y federales. El estado votará para gobernador, Senado federal, Cámara de Representantes y legislatura estatal.

En la primaria demócrata para gobernador solo aparece un candidato, Rob Sand, dado que las candidaturas de Julie Stauch y Paul Dahl fueron retiradas antes de la elección.

La primaria republicana tendrá cinco aspirantes:

Eddie Andrews

Randy Feenstra

Zach Lahn

Brad Sherman

Adam Steen

Además, el libertario Nicholas Gluba ya figura como candidato para las elecciones generales de noviembre.

Dakota del Sur: una primaria republicana considerada estratégica

La elección para gobernador de Dakota del Sur será una de las competencias republicanas más observadas. Ballotpedia catalogó formalmente la primaria del 2 de junio como una “batalla”, debido a la intensidad de la disputa interna.

Entre los cargos sometidos a votación aparecen:

Senado de Estados Unidos

Cámara de Representantes

Gobernador

Senado estatal

Cámara estatal

Corte Suprema estatal

Gobiernos municipales

Dakota del Sur tiene como figuras centrales a Dusty Johnson y Larry Rhoden en la primaria republicana Unsplash

La primaria republicana para gobernador tendrá cuatro candidatos:

Larry Rhoden

Toby Doeden

Jon Hansen

Dusty Johnson

La ley estatal establece que si ningún candidato supera el 35% de los votos, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta el 28 de julio.

La primaria demócrata fue cancelada por la cantidad de candidatos, por lo que Dan Ahlers avanzó directamente hacia la elección general. El independiente Terry Gleason también participará en noviembre.

Montana: renovación legislativa y judicial el 2 de junio

En Montana, las elecciones del 2 de junio estarán centradas principalmente en cargos legislativos y federales. Según la información difundida por Ballotpedia, el estado no tendrá elección para gobernador en 2026.

Los cargos que sí estarán en juego son:

Senado de Estados Unidos

Cámara de Representantes

Senado estatal

Cámara estatal

Corte Suprema estatal

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