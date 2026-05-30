Marcha atrás de Southwest Airlines: la aerolínea revoca una polémica medida sobre pasajeros de talla grande

Después de una ola de críticas en redes sociales y reclamos de sus clientes, Southwest Airlines modificó una cuestionada política que impactaba sobre pasajeros de talla grande.

El cuestionamiento hacia Southwest Airlines y los cambios

La compañía confirmó a ABC News que los oficiales de vuelo pueden volver a asignar un asiento extra sin costo en determinados viajes. Esta política está dirigida a pasajeros de talla grande que necesiten el espacio extra para volar con comodidad.

Southwest Airlines retrocedió en su cambio de política sobre los asientos extra para pasajeros de talla grande Tony Gutierrez - AP

“En los vuelos donde haya asientos contiguos disponibles, nuestros agentes en el aeropuerto están autorizados a proporcionar un asiento adicional sin costo extra a los clientes que lo necesiten”, indicó la empresa en un comunicado.

La nueva norma empezó a aplicarse a finales de la semana pasada. El cambio llega después de la fuerte reacción que provocó la política implementada por Southwest a comienzos de 2026.

Desde enero, la aerolínea había empezado a exigir que los pasajeros que necesitaran más espacio compraran un segundo asiento antes del viaje. La medida generó enojo entre muchos usuarios, especialmente en TikTok y Reddit, donde algunos clientes acusaron a la empresa de imponer un “fat tax” o “impuesto a la gordura”.

Qué cambia con la nueva política de Southwest

Si bien la aerolínea flexibilizó parte del sistema, no eliminó todas las restricciones. En su sitio oficial, Southwest todavía sostiene que los pasajeros que ocupen parte del asiento vecino “deben comprar la cantidad de asientos necesarios”.

También mantiene la advertencia para quienes lleguen al aeropuerto sin un lugar extra reservado. “Si el vuelo está lleno o no hay asientos adyacentes disponibles, se le reubicará en otro vuelo”, señala la compañía.

Southwest Airlines había recibido críticas por la medida LM Otero - AP

La empresa incluso aclara que, si el problema es detectado después del embarque, el pasajero podría tener que bajar del avión para ser reprogramado. Por eso Southwest aún recomienda reservar el segundo asiento con anticipación.

La polémica con Southwest Airlines se volvió viral en TikTok

De acuerdo con el New York Post, el tema volvió a aparecer entre usuarios esta semana después de que una usuaria de TikTok contara que empleados de Southwest ya habilitaban el lugar adicional sin cargo. “Ya no tendrás que precomprar el asiento como la única opción para volar como cliente de talla grande con espacio extra”, dijo la usuaria de TikTok @emily_infullbloom en un video que rápidamente se viralizó.

Una usuaria celebró el cambio de política de Southwest Airlines

Pocos días después llegó la confirmación oficial de la aerolínea. Durante años, Southwest había mantenido una política considerada más flexible que la de otras compañías estadounidenses.

Los pasajeros podían reservar dos asientos y luego pedir el reembolso del segundo si el vuelo no iba completo. Ese esquema cambió este año junto con otra transformación importante dentro de la empresa.

Southwest abandonó su histórico sistema de asientos libres y empezó a operar con ubicaciones asignadas, algo inédito para la aerolínea. Ahora existen cuatro categorías tarifarias: Basic, Choice, Choice Preferred y Choice Extra.

Además, la compañía empezó a vender asientos premium con mayor espacio para las piernas.

Según ABC News, el nuevo sistema también abrió otro debate dentro de la industria aérea. Algunos especialistas sostienen que el antiguo modelo de asientos abiertos hacía más rápidos los embarques y ayudaba a reducir tiempos de espera en vuelos cortos.