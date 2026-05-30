Las dos monedas y el billete que llevarían la imagen de Trump por el aniversario 250 de Estados Unidos

En el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, surgieron varias ideas para incorporar la imagen de Donald Trump en futuras emisiones de billetes y monedas. Entre las propuestas figuran un billete de US$250 con su retrato, una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates, una moneda de un dólar con su imagen y la inclusión de su firma en futuros billetes estadounidenses.

Billete de US$250 con Trump: qué propone el proyecto y qué frena su emisión

Uno de los planes surgió en febrero de 2025, cuando el representante republicano Joe Wilson presentó un proyecto de ley para ordenar al Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) la emisión de billetes de US$250 con la imagen de Trump.

El proyecto del billete de US$250 impulsó el debate sobre posibles cambios en normas históricas KENT NISHIMURA - AFP

Según reveló The Washington Post recientemente, funcionarios designados por la administración Trump trabajaron en paralelo sobre esa posibilidad. El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, y su entonces asesor principal Mike Brown solicitaron en reiteradas ocasiones al Buró de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) que preparara modelos preliminares de la nueva denominación.

Entre agosto y septiembre de 2025, Beach entregó a empleados del organismo varios bocetos. Uno de ellos mostraba al mandatario en el centro del billete, acompañado por las firmas del propio Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Esta alternativa ganó visibilidad a fines de mayo de 2026, cuando Bessent confirmó públicamente que existe una iniciativa legislativa para cambiar una restricción vigente desde 1866 que impide incluir retratos de personas vivas en el papel moneda estadounidense.

“No creo que haya nada inapropiado en que el presidente de Estados Unidos aparezca en el billete del aniversario 250”, afirmó durante una conferencia de prensa. El funcionario también indicó que el Departamento del Tesoro realizó preparativos preliminares ante una eventual aprobación del boceto, aunque aclaró que el organismo actuará dentro de los límites establecidos por la ley.

El proyecto generó cuestionamientos políticos. El senador demócrata Mark Warner, integrante del Comité Bancario del Senado, consideró que la propuesta representa un intento de la Casa Blanca de alimentar “descaradamente el ego del presidente”. Por el momento, el proyecto continúa sin avances significativos en el Congreso.

Cómo sería el billete de US$250 y qué cambios habría sugerido Trump

En enero de 2026, el congresista republicano Andy Barr publicó una fotografía junto a Brandon Beach mientras sostenía uno de los modelos que se propone para llevar la cara del presidente republicano. El autor del boceto difundido es el artista británico Iain Alexander.

Alexander declaró a The Washington Post que mantuvo conversaciones con Trump sobre el proyecto y que el presidente sugirió modificaciones a la propuesta original. Entre los cambios incorporados figuran los colores de la bandera estadounidense y un logotipo alusivo al aniversario número 250 de la independencia del país norteamericano.

El artista también diseñó una propuesta para el reverso de la pieza, basada en el tema de la liberación femenina. Planteó incluir a Betsy Ross, conocida por su vínculo con las primeras banderas de la Revolución Americana.

La firma de Trump en los billetes de EE.UU.: qué anunció el Tesoro

El 26 de marzo de 2026, el Departamento del Tesoro anunció una medida distinta que ya recibió aprobación oficial. A través de un comunicado, el organismo informó que la firma de Trump aparecerá en futuras emisiones de papel moneda junto a la del secretario del Tesoro.

La dependencia destacó que será la primera vez que la firma de un presidente en ejercicio figure en los billetes de Estados Unidos. Scott Bessent sostuvo que la medida permitirá reconocer tanto la historia nacional como la gestión de Trump. Por su parte, Beach afirmó que la moneda estadounidense continuará “representando prosperidad, fortaleza y el espíritu inquebrantable del pueblo estadounidense”. De acuerdo con empleados citados por The Washington Post, esos ejemplares ya se imprimen en las instalaciones del Buró de Grabado e Impresión ubicadas en Washington.

Monedas con Trump por el 250° aniversario de EE.UU.: diseños, respaldo y dudas legales

Otra iniciativa avanzó el 19 de marzo de 2026. Ese día, la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos aprobó oficialmente el diseño de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates que incluye la imagen del presidente. Según informó ABC News, el retrato utilizado se basa en una fotografía tomada en la Casa Blanca y recibió la aprobación del propio Trump.

La administración promueve además una edición especial de un dólar dedicada al presidente Gobierno de los Estados Unidos

Durante la reunión, integrantes del organismo respaldaron la propuesta y alentaron que la pieza tuviera el mayor tamaño posible dentro de las especificaciones permitidas. Sin embargo, miembros del Comité Asesor Ciudadano de Monedas (CCAC, por sus siglas en inglés) plantearon cuestionamientos sobre la legalidad del proyecto y advirtieron sobre posibles desafíos judiciales.

Además de esa pieza de oro, la administración promovió una edición especial de un dólar con la figura del mandatario. La Casa de la Moneda publicó en diciembre de 2025 tres bocetos candidatos para el anverso, todos con el retrato de Trump, junto a las inscripciones “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y “1776 ~ 2026”. Por el momento, no se informó cuándo podría entrar en circulación.