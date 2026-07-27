Chicharito ficha por el Atlético Dallas de la segunda división de EE.UU.

El veterano delantero Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador histórico de la selección de México, volverá a calzarse las botas para jugar con el Atlético Dallas, un nuevo club de la segunda división de EE.UU.

Hernández, de 38 años, estaba sin equipo desde que el pasado diciembre concluyó su segunda etapa con las Chivas de su natal Guadalajara.

En este periodo de inactividad ejerció de analista de la cadena Fox Sports durante el Mundial 2026.

Este lunes, el Atlético Dallas anunció al exdelantero del Real Madrid y Manchester United como la primera incorporación para su plantel, que debutará en 2027 en la USL Championship, campeonato de categoría inferior a la MLS.

"Todo club tiene un primer jugador. Hoy, Atlético Dallas comienza su historia con Javier "Chicharito" Hernández", dijo el equipo texano en un comunicado.

El ariete tres veces mundialista se comprometió por dos años, con una opción de club para renovarlo por un tercero, destacó el club.

"He vestido algunas de las camisetas más importantes del mundo y jugué en estadios increíbles frente a aficiones apasionadas. Sin embargo, oportunidades como esta son diferentes", dijo el propio jugador, que compartió el anuncio con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram.

"No vine simplemente a terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas", subrayó. "Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro".

La urbe texana, cuya área metropolitana tiene unos 8,3 millones de habitantes, es hogar de una de las mayores comunidades latinas de EE.UU. y de una franquicia de la MLS, primera liga norteamericana, el FC Dallas.

Chicharito compitió en la MLS entre 2020 y 2023 como líder del Los Angeles Galaxy, una etapa con más sombras que luces que concluyó con un registro de 38 goles en 74 partidos.

En 2024 regresó a la liga mexicana para defender los colores de las Chivas, con los que sólo anotó tres dianas entre el torneo Clausura 2024 y el Apertura 2025.

Máximo anotador de la selección mexicana con 52 goles, Hernández tuvo anteriormente una larga carrera en el fútbol europeo con estancias en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.